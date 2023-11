Per Emma rock un trionfo davanti al pubblico dei club

Modena, 11 novembre 2023. “Non sono la migliore. Io sono Emma”. Con questa frase, che campeggia a caratteri cubitali sullo schermo, si apre “Souvenir in da club”, il concerto che Emma porterà in locali di tutta Italia: il debutto ufficiale è stato ieri sera al Vox Club di Nonantola (Modena), davanti a tantissimi fans entusiasti e festosi arrivati anche da Milano, da Verona o da Napoli.

“Avevo desiderio di ritrovare il mio pubblico in questa dimensione, in un rapporto diretto, face to face, con tutti loro”, dice Emma che nella scaletta del concerto (aperta da “Iniziamo dalla fine”, il singolo tratto da “Souvenir”, l'album pubblicato il mese scorso) inanella 23 brani della sua carriera affiancando i successi dei primi anni, “Amami”, “Cercavo amore”, “Dimentico tutto”, a quelli più recenti, da “Mezzo mondo” alla hit estiva “Taxi sulla luna” con il rapper Tony Effe.

Nel suo spettacolo Emma sfodera tutta la sua energia rock e anche punk, si mostra decisa, grintosa, forte, come nel suo stile, ma soprattutto sincera e non nasconde anche le sue fragilità, i suoi desideri, i suoi rimpianti. Lancia un messaggio contro le guerre (“Cessate il fuoco”) e si commuove pensando al papà scomparso lo scorso anno, a cui dedica “Intervallo”. E verso la fine del concerto si tuffa anche sul pubblico che la porta come in trionfo: “È il mio primo stage diving, una grande emozione: avevo voglia di farlo”, dice. Il tour di Emma proseguirà domani, il 13 e 15 novembre a Roma (Largo Venue), il 22 e 23 novembre a Padova (Hall), il 26, 27 e 29 novembre a Milano (Magazzini Generali), il 2, 3 e 5 dicembre a Torino (Cap10100), l'11 e 13 dicembre a Pozzuoli, Napoli (Duel Club), il 17 e 18 dicembre a Modugno, Bari (Demodè) per concludersi il 21 e 22 dicembre a Firenze (Viper).

“Io vengo dal mondo dei club: quando ancora non ero famosa ho cantato in tantissimi locali piccoli o piccolissimi – ha raccontato Emma alla fine del suo concerto -. In questo momento della mia carriera, sentivo di dover tornare proprio su questi palchi dove devi direttamente davanti a chi ti ama, e devi essere per forza te stesso, senza artifici. Vedere e sentire tante persone che cantavano in coro tutti i brani, e conoscevano alla perfezione anche le canzoni più recenti, è stata un'emozione enorme, fortissima”.