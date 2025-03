La favola di Eric, 14 anni. Canta il suo mondo ‘ideale’ e vince Sanremo Junior

Modena, 3 marzo 2025 – È vignolese il campione italiano di Sanremo Junior 2025. Si tratta infatti di Eric Koci, 14 anni, che sabato sera, sul palco del teatro del Casinò di Sanremo, si è imposto su 36 concorrenti (suddivisi a loro volta in tre fasce d’età). In ragione di questo prestigioso risultato, Eric sarà l’unico a rappresentare l’Italia alla 16° edizione della Finale Mondiale, in programma il 26 marzo prossimo nel prestigioso teatro Ariston (sì, proprio quello dei grandi).

Per l’occasione, peraltro, il 14enne vignolese sarà accompagnato dalla stessa orchestra che ha suonato durante la kermesse canora dei big, mentre sabato sera, per regolamento, l’accompagnamento è avvenuto tramite una base. A rendere ancora più straordinario tale traguardo, e a decretare al tempo stesso il talento cristallino di questo ragazzo, sono poi diversi elementi, a partire proprio dal brano scelto e dalla musica. “Nostro figlio – spiega mamma Ardita, di origine albanese così come papà Alban, in Italia da oltre trent’anni – ha portato in concorso un brano che ha scritto personalmente a 12 anni. Il titolo è ‘In un mondo diverso’ e racconta di come vede un mondo ideale. Anche la musica per questa canzone l’ha poi composta lui in seguito, con un lavoro che è durato oltre due mesi”. Se poi ancora non bastasse questo per capire che in Eric Koci c’è davvero tanta bravura, per lui parlano già sia il suo curriculum, sia quello che sta tuttora facendo. “Si è avvicinato alla musica durante il lockdown – spiega ancora mamma Ardita – e ha iniziato con la chitarra. Ha preso lezioni nel negozio di Renzo Longagnani a Vignola. Poi ha sviluppato anche la passione per il canto, tanto che ormai da un po’, una volta al mese, lo accompagniamo a Roma a prendere lezioni di canto da Luca Pitteri. Quando è stato il momento di scegliere la scuola superiore, naturalmente ha optato per il liceo musicale. Per potere entrare al ‘Lucio Dalla’ di Bologna, ha superato da autodidatta l’esame di pianoforte. Ora, da qualche mese, studia in effetti pianoforte come primo strumento a scuola, ma prima non aveva mai preso lezioni”.

Ancora, mamma Ardita ricorda: “Già nel 2024 era stato scelto tra circa 2.000 candidati per partecipare a Io Canto con Gerry Scotti, su Canale 5. In quell’occasione arrivò tra i primi dodici, cantando canzoni richieste dalla direzione della trasmissione. L’altra sera, a Sanremo Junior, ha invece vinto con un suo brano e con la sua musica. Un’emozione incredibile per noi genitori. Vogliamo continuare a seguire e a supportare nostro figlio in quest’avventura. Io tra una cosa e l’altra ho già finito i giorni di ferie, ma va bene così”. Quanto al futuro e ad altre curiosità, ancora mamma Ardita spiega: “La sua camera ormai è diventata uno studio musicale e la musica lo sta prendendo completamente, anche dopo la scuola. In passato ha fatto anche nuoto agonistico e karate, ma ora non ha più tempo di fare altro. Si è già esibito, sempre da solista, anche in alcuni locali”. A breve potrà formare una band? “Non è un’idea che esclude se la passione è comune”.