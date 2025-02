Ecco la Ferrari fatta con mezzo milione di mattoncini Lego a grandezza naturale

Modena, 28 febbraio 2025 -- La Ferrari SF-24, che ha corso nel passato Mondiale, a grandezza naturale e tutta di mattoncini Lego.

La Ferrari SF-24 fatta in mattoncini Lego a grandezza naturale presentata a Milano

La presentazione a Milano

Così è stato fatto in piazza San Babila a Milano per la presentazione del nuovo set in scala 1:1, pensato per gli appassionati delle corse e della velocità. Un set che combina ingegneria di precisione e design autentico, offrendo un’esperienza di costruzione coinvolgente e un modello da esposizione che celebra l’adrenalina delle corse. Questa novità consacra ancora una volta la collaborazione, iniziata nel 1998, tra il Gruppo e Ferrari, due marchi iconici che riescono a combinare al massimo innovazione e divertimento.

Dettagli del set

Composto da 1.361 pezzi dettagliati, questo set permette ai fan di esplorare il mondo della meccanica avanzata. Dal cambio a 2 velocità al motore V6 con MGU-H rotante, fino all’ala regolabile, il set Lego Technic Ferrari SF-24 offre un’esperienza unica che porta il fascino della pista direttamente nelle mani dei costruttori, grazie a dettagli realistici come gli pneumatici stampati e lo sterzo funzionante, dando l’opportunità di sviluppare capacità ingegneristiche.

I team del Gruppo Lego e di Ferrari hanno lavorato fianco a fianco per mesi, unendo conoscenze e competenze di altissimo livello. Il risultato è un tributo agli appassionati, offrendo un’esperienza coinvolgente anche a chi non è un fan abituale del motorsport.

Tributo ai fan dei motori

Questo set esclusivo fa parte della più ampia collezione Lego Technic, progettata per stimolare la creatività e ispirare costruttori di tutte le età ad approfondire i concetti di ingegneria avanzata.

Marco Capone, General Manager di Lego Italia, ha commentato: “Il Gruppo Lego e Ferrari sono due marchi iconici, accomunati dalla costante ricerca dell’eccellenza, dell’innovazione e della passione. La nostra collaborazione, nata nel 1998, continua a spingersi oltre i confini della creatività e dell’ingegneria, dando vita a modelli straordinari che celebrano il design e la creatività. Il Lego Technic Ferrari SF-24 non è solo un set, ma un vero e proprio tributo ai fan dei motori”.

Il debutto della Ferrari SF-24 in mattoncini

Il Lego Technic Ferrari SF-24 ha debuttato oggi a Milano, ospitato presso Spazio San Babila (Corso Venezia 2), dove era presente la prima riproduzione in scala 1:1 della Ferrari SF-24, costruita interamente con mattoncini Lego. Il modello è stato realizzato da Riccardo Zangelmi, unico Lego Certified Professional italiano, che ha dichiarato: “Dare vita a questa creazione in scala reale è stato un viaggio indimenticabile per me e il mio team. Vedere 562.000 mattoncini Lego prendere forma in un modello così iconico è stata una sfida incredibile e un grande privilegio. Ogni dettaglio, dagli 80 loghi ai mattoncini Lego Technic sovradimensionati ricostruiti con cura, è stato progettato meticolosamente. Abbiamo ingrandito il modello Lego Technic originale di nove volte, reimmaginando ogni singolo pezzo prima dell’assemblaggio — un processo complesso che ha richiesto 100 ore di progettazione e ben 1.200 ore di costruzione. Questo progetto, durato quattro mesi, è stato un vero lavoro di squadra, guidato da passione e precisione”.

Esposizione pubblica e future tappe del roadshow

Oggi, 28 febbraio (fino alle 20) e domani, 1° marzo (dalle ore 10 alle 20), tutti avranno la possibilità di ammirare gratuitamente sia il nuovo set sia il modello in scala 1:1. Spazio San Babila accoglierà appassionati di corse e dei mattoncini, amanti del design e trendsetter.

Questa non sarà l’unica occasione per ammirare il modello in scala 1:1, che sarà protagonista di un roadshow nelle maggiori città italiane nel corso del 2025. Dopo il debutto a Milano, l’opera in mattoncini sarà presente a Model Expo Italy a Verona l’8 e il 9 marzo in collaborazione con gli AFOL (Adult Fans Of LEGO) di CLVLUG – CLV Lego® User Group.