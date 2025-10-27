Luciano Pavarotti, la lezione del cuore: “Così aiuta ancora i giovani talenti”

Bologna, 27 ottobre 2025 - La Grande Voce è viva, sembra di sentir risuonare senza fine quel travolgente “...Vincerooooo....” che Luciano Pavarotti ha diffuso nei principali teatri d’opera da una parte all’altra del globo.

Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 90 anni lo scorso 12 ottobre. Nicoletta Mantovani, moglie del grande tenore, è alla guida della Fondazione nata nel 2008, un anno dopo la scomparsa di Pavarotti

Il tenore che il 12 ottobre avrebbe compiuto 90 anni è stato ricordato con concerti a Verona, Modena, sua città natale, Shanghai. Il suo ricordo, ma soprattutto la missione verso i giovani artisti, sono al centro dell’attività della Fondazione che porta il suo nome e guidata dalla moglie Nicoletta Mantovani, con cui condivise vita personale e progetti artistici.

Nicoletta Mantovani come ha risposto il pubblico alla sequenza di celebrazioni?

“In Italia e all’estero ha mostrato il grande affetto che ha sempre tributato a Luciano. I tre concerti sono stati un successo, il pubblico è stato meraviglioso e tutti gli artisti invitati hanno risposto con passione”.

Quando è nata la Fondazione?

“Nel 2008, un anno dopo la scomparsa di Luciano, e da allora è cresciuta con lo staff di amici e collaboratori storici che hanno fatto parte all’organizzazione nelle edizioni del Pavarotti and Friends di Modena, come Luca Lelli, Stefania Verzoni, Serena Belladelli, Franco Collina e tra i nuovi arrivati Cecilia Cioce”.

Che obiettivi si propone?

“Preserva la memoria di Luciano anche attraverso il Museo Casa Natale che ha sede a Modena, organizza concerti nel mondo e sostiene cantanti lirici meritevoli. Era il progetto che il Maestro ha sostenuto per tutta la vita. Offrire ai giovani l’opportunità di cantare davanti al grande pubblico significa anche farli conoscere alla case discografiche e agli agenti”.

Il Museo funziona?

Ospita un flusso di 50 mila visitatori l’anno, metà sono stranieri e tanti sono giovani”.

Che consigli dava il Maestro ai giovani che egli stesso assisteva?

“Uno in modo particolare: si canta per passione e per diffondere la lirica al grande pubblico. A molti di loro insegnava gratuitamente”.

Un mecenate.

“Più che altro una persona di grande cuore che amava impegnarsi per gli altri. Era la sua disciplina di vita. Ripeteva sempre che ognuno di noi attraverso le proprie possibilità se si prende cura degli altri possiamo costruire un mondo migliore. Attraverso la musica ha diffuso il concetto di amore per il prossimo”.

Era un paladino della beneficenza?

“Tanti suoi eventi hanno permesso di aiutare enti e associazioni. Parte del ricavato del concerto di Verona (andrà in onda prossimamente su Canale 5 ndr) , per esempio, è andato all’Antoniano di Bologna, a cui Luciano è sempre stato vicino, per il progetto ‘Operazione pane’ rivolto alle mense francescane e parte alla Fondazione Pavarotti per assistere i cantanti lirici”.

Operazione pane ci ricorda che Luciano era figlio di un fornaio.

“Infatti lui era convinto che il pane in quanto tale dovesse comprendere il concetto di accoglienza”.

Due parole su Luciano in in privato?

“Aveva una grande capacità di ascolto e nello stesso tempo era un grande motivatore. Se avevo un’idea e mi mostravo incerta mi diceva: ‘Taci o vai...’”.

Fu un antesignano e portò la lirica fuori dai teatri.

“Diceva che l’opera è un valore popolare e portarla all’esterno è un modo per farla conoscere a tutti. Fece concerti al Madison square garden a Hyde park sotto la pioggia, al parco Novi sad di Modena con Pavarotti ad Friends e tanti artisti di musica rock”.

Come mai la Fondazione ha preso in gestione il teatro Laura Betti di Casalecchio?

“Lì ha sede l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti diretta da Luciano Parmeggiani. Lavora sul repertorio classico ma anche pop. E’ l’idea elaborata da Luciano. La stagione di eventi a Casalecchio serve a divulgare l’opera, ma l’attività prevede anche spettacoli di prosa, teatro dialettale, laboratori musicali e produzione di podcast”.