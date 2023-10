Modena City Ramblers, graphic novel dedicato al tema dei migranti e del viaggio

Modena, 11 ottobre 2023 - Sono già stati tesi di laurea e libro, oltre che cd e vinili: ora i Modena City Ramblers diventano anche un fumetto, o meglio una graphic novel, come si dice oggi. E’ un progetto multimediale davvero insolito quello che una parte della band ha dedicato al tema dei migranti e del viaggio, sulla spinta in particolare del bassista Massimo ‘Ice’ Ghiacci che ha coinvolto il cantante Davide ‘Dudu’ Morandi.

Si intitola «Io non c'ero ma ero lì. Storie di un viaggio» ed è già stato ‘battezzato’ in una data simbolica, il 3 ottobre, nel decennale della strage di Lampedusa: «Sono sedici brani che abbiamo registrato, ora partirà il crowdfunding per proporli in cd insieme con una graphic novel di Lorenzo Menini - racconta Morandi -, sono pezzi inediti scritti, arrangiati e suonati da Massimo Ghiacci, Marco V. Ambrosi e Fabrizio Cariati, oltre che dal sottoscritto, e registrati e prodotti da Gabriele Riccioni al Bunker Studio di Rubiera. Parlano del tema dei migranti, diventeranno uno spettacolo teatrale che debutterà a Crotone il prossimo 26 febbraio, data dell’anniversario delle morti di Cutro».

Il crowdfunding è curato da Produzioni dal Basso, il progetto nasce dal libro «Naufraghi senza nome» di Cristina Cattaneo, che ha portato gli autori a scrivere le canzoni per parlare del «viaggio di queste anime, fin dalla loro partenza, proprio dall'inizio del loro viaggio». Tutto questo diventerà una graphic novel disegnata da Lorenzo Menini che sarà unita al cd.