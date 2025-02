“Modenantiquaria è l’evento più prestigioso e resta qui”

Modena, 4 febbraio 2025 – “San Matteo e l’Angelo” del Guercino, la “Madonna col Bambino” di Elisabetta Sirani, e poco lontano gli affascinanti sguardi di Giovanni Fattori o Silvestro Lega. Da sabato 8 a domenica 16 febbraio, il quartiere fieristico si prepara a trasformarsi – ancora una volta – in una splendida wunderkammer, scrigno di meraviglie, per il ritorno di “Modenantiquaria”. Più di cento gallerie, dall’Italia e dall’estero, daranno vita all’apprezzata rassegna di alto antiquariato, ormai la più prestigiosa mostra mercato annuale italiana e fra le più accreditate in ambito europeo. È l’edizione numero 38 di un’idea sbocciata già nel 1987 e venuta crescendo di anno in anno, “con la forza della provincia – sottolinea Pietro Cantore, presidente degli Antiquari modenesi e vicepresidente degli Antiquari d’Italia –. Modenantiquaria vive con e per la città: è la stessa forza e filosofia del Tefaf di Maastrischt o di Art Basel a Basilea”. Eppure in questi mesi sono circolate voci secondo cui anche Modenantiquaria potrebbe ‘traslocare’ alla fiera di Bologna, magari proprio nelle giornate di Arte Fiera (coincidenza di date che peraltro avviene già quest’anno). “Ma Modenantiquaria è legata indissolubilmente alla nostra città – ha tenuto a precisare l’assessore alla promozione economica Paolo Zanca durante la presentazione di ieri mattina che non a caso si è svolta al Palazzo Comunale –. Modenantiquaria non è solo un evento di mercato ma una grande manifestazione culturale, su cui stiamo maturando progetti legati anche a nuovi spazi della cultura, recuperati grazie ai fondi del Pnrr”. Le fiere non spariscono – assicura Zanca – “e come Comune stiamo pensando ad allocare alcune manifestazioni all’interno della città”.

“Modenantiquaria è l’evento più prestigioso del nostro calendario, una rassegna leader legata strettamente a questo territorio – aggiunge Marco Momoli, ad di ModenaFiere –. Ha una dimensione consolidata: cento gallerie sono il numero ideale per garantire l’altissima selezione e qualità delle proposte”. Insomma, tutti assicurano e rassicurano che Modenantiquaria non lascerà la nostra città, “perché a Modena ha trovato il suo humus, anche se ormai la sua fama non ha confini”. Il tempo dirà come potrà magari evolversi. Intanto prepariamoci a scoprire tutti i tesori di questa edizione, eccellenze della pittura, della scultura, dell’oreficeria o dell’arredo, sogni veri che continuano a muovere il mercato. Alla mostra principale anche quest’anno si affiancano Petra, il salone dei progetti e paesaggi dal classico al contemporaneo, con tutte le soluzioni per ristrutturare o arredare esterni, e Sculptura (a cura dell’architetto Ruggero Moncada di Paternò), una vera e propria mostra nella mostra che affiancherà 25 preziose sculture dal XIII al XX secolo: potremo ammirarvi anche il bozzetto in marmo per il monumento che Francesco Antonio Cassarini (detto il Panzetta), direttore dell’Accademia di Carrara, aveva progettato in onore del duca Francesco III d’Este, ma anche una selezione di opere del ‘900, che ormai è pienamente entrato nella storia, come i “Cavalli” in ceramica di Aligi Sassu (1953) o i “Controluce” in ferro dipinto e bronzo del 1976.

Un’apposita commissione scientifica di qualificati storici dell’arte valuterà tutti gli oggetti in mostra, per garantire l’assoluta qualità, anche a tutela degli acquirenti. E sceglierà anche l’opera d’arte antica più importante e significativa di questa edizione a cui verrà attribuito il premio Cremonini, una novità dell’anno, sostenuto dall’omonimo gruppo: il vincitore verrà svelato giovedì 13 alla Galleria Estense. E torneranno anche i momenti di confronto fra gli esperti: sabato 8 febbraio alle 18 un dialogo su arte e mercato, moderato da Leonardo Piccinini, che vedrà fra gli ospiti Bruno Botticelli, presidente degli Antiquari d’Italia, e Fabrizio Moretti, segretario generale della Biennale internazionale di Firenze, poi giovedì 13 alle 18 un talk su “Un patrimonio da salvare” con gli interventi anche di Piero Maranghi, direttore di Sky Classica, Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, Toto Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage.