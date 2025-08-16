Da Edward Norton a Bradley Cooper, superstar di Hollywood dallo chef Bottura per un ferragosto da film

Modena, 16 agosto 2025 – Hollywood ha fatto tappa a Modena, anzi, a Casa Maria Luigia di Massimo Bottura e Lara Gilmore. Lo ha ‘comunicato’ lo stesso superchef sui suoi social dove ha postato le foto delle star che hanno festeggiato nella tenuta di San Damaso e alla Francescana il loro Ferragosto. Sono personaggi di primissimo livello: parliamo infatti degli attori Bradley Cooper, Anne Hathaway, Olivia Wilde, Zoe Saldana, Rob Lowe, Benedict Cumberbatch, Edward Norton, Oscar Isaac, Jeremy Strong oltre che della modella Gigi Hadid. Star che si sono fermate qui per incontrare proprio Massimo Bottura che non si è risparmiato – come sempre – e ha mostrato loro tutte le nostre bellezze, le superauto, l’acetaia e via dicendo. Una giornata davvero stellare per lo chef e per tutta la città.

Oscar Isaac con lo chef Bottura e Bradley Cooper

Il post pubblicato da Bottura ha ricevuto numerosi like.. quasi 14mila e tanti commenti, tra questi quello di Pecco Bagnaia che ha ironizzato scrivendo: “Pensa se assaggiassero il mio spaghetto al pomodoro”. Ma in molti sui social si sono chiesti cosa ci facessero tutto queste star di Hollywood a Modena. La giornata stellare su Instagram viene raccontata a suon di foto: tante le immagini dove c’è Bottura assieme agli attori, una di gruppo è scattata all’interno del ristorante. Poi c’è il giro tra le moto e le auto, alcuni scatti.. persino in cucina. In ogni immagine traspare un clima di festa tra sorrisi ed espressioni sorprese.

Alcuni scatti postati da Bottura su Instagram con le star di Hollywood

Cooper appare tra i più divertiti, tra la foto in auto e ai fornelli con tanto di grembiule: una giornata diversa per l’attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense che dopo una serie di film commerciali, ha raggiunto il successo grazie alla commedia “Una notte da leoni” e ai suoi due seguiti. Quale sarà stato il piatto preferito da Edward Norton, attore che ricevuto quattro candidature al Premio Oscar per i film Schegge di paura, American History X, Birdman e A Complete Unknown? Avrà forse avuto l’imbarazzo della scelta anche Anne Hathaway, nota al grande pubblico per i ruoli interpretati nei film Pretty Princess (2001), Principe azzurro cercasi (2004), Ella Enchanted.

Viaggio nei sapori e tra i motori per le star di Hollywood con Bottura

In foto, tra uno scatto qua e uno là, ci sono anche Olivia Wilde, Zoe Saldana e Rob Lowe. Nel cast stellare da Bottura anche Benedict Cumberbatch, noto per aver interpretato Sherlock Holmes nella serie televisiva Sherlock, Khan nel dodicesimo film di Star Trek e, un ruolo che piace al pubblico dei più piccoli, il Dottor Strange nel Marvel Cinematic Universe. A tavola anche altre star di Hollywood: Oscar Isaac, Jeremy Strong oltre che della modella Gigi Hadid. Insomma, una giornata.. da film.