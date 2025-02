L’omaggio a Pavarotti all’Arena e Teatro, ma la Rai ‘spiazza’ il Comune di Modena

Modena, 16 febbraio 2025 – Artisti di richiamo nazionale sul palco assieme agli allievi della Fondazione Pavarotti, installazioni e video musicali, teatro aperto tutta la giornata. Il 90esimo compleanno di Pavarotti sarà festeggiato due volte: serate collegate tra loro in programma all’Arena di Verona il 30 settembre e poi al Teatro comunale di Modena il 12 ottobre, il giorno della sua nascita, a conclusione del Modena Belcanto Festival. L’annuncio del doppio evento sarebbe stato dato più avanti dal Comune attraverso un’apposita nota stampa congiunta delle due città.

Ma il ‘blitz’ di Carlo Conti durante il Festival di Sanremo ha colto di sorpresa piazza Grande. Un cortocircuito comunicativo dovuto probabilmente alla necessità di anticipare la kermesse di Verona a cura di Friends & Partners per la quale infatti è già partita la prevendita dei biglietti. A Modena invece l’ingresso sarà gratuito, su invito. “A fine settembre – ha detto il presentatore su Rai Uno giovedì – ci sarà una bellissima serata per ricordare il maestro Luciano Pavarotti che quest’anno avrebbe festeggiato il 90esimo compleanno”. Sul Carlino di ieri l’assessore Bortolamasi ha spiegato che “sapevamo ovviamente dell’evento veronese e con Nicoletta Mantovani ci siamo visti e ci vedremo nelle prossime settimane per definire ulteriormente le iniziative già in cantiere”.

L’idea è nata a fine dicembre quando si sono incontrati il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore Bortolamasi, la moglie del tenorissimo Mantovani, il maestro Matteo Parmeggiani di Bologna, che ha fondato l’orchestra Pavarotti. L’esigenza era da un lato quella di celebrare Pavarotti a livello nazionale, individuando una location ad alto impatto che potesse coinvolgere anche la Rai, interessata all’evento. Da qui la scelta di puntare su Verona.

Dall’altro la città di Modena che desidera partecipare al tributo al maestro con una serata ad hoc. Sono ancora vive infatti le ferite dell’anno scorso, quando saltarono le celebrazioni, e di otto anni fa quando Verona fece l’asso pigliattutto lasciando Modena a bocca asciutta. Verona, come già avvenuto nel 2017, riunirà grandi voci dell’opera e superstar del pop, la ‘contaminazione’ delle due anime musicali del Maestro nella parte finale della sua carriera. Un memorial di ricordi, video, testimonianze dal titolo ’Pavarotti 90 - l’uomo che emozionò il mondo’.

Top secret il format e i protagonisti anche della serata del 12 ottobre al Teatro Comunale di Modena, intitolato proprio a Pavarotti e a Mirella Freni: dovrebbe avere comunque come ospiti anche alcuni cantanti di richiamo nazionale che si esibiranno all’Arena. Uno spettacolo pensato sul modello del ’Pavarotti&Friends’ con artisti di musica leggera, i giovani tenori della Fondazione, installazioni e video musicali, teatro aperto tutta la giornata.