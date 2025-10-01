Pavarotti 90: a Verona uno show di duetti, ricordi e sorprese

Verona, 1 ottobre 2025 – Neppure il diluvio improvviso è riuscito a guastare il gran galà “Pavarotti 90” che ieri sera all'Arena di Verona ha celebrato il maestro Luciano Pavarotti nel 90esimo anniversario della sua nascita. Alcune fra le più grandi voci della lirica internazionale hanno condiviso il palco con stelle del pop e giovani talenti (nello show presentato da Michelle Hunziker) per un omaggio alla straordinaria arte del tenorissimo che continua a emozionare e a ispirare. Lo spettacolo ha voluto anche rievocare le atmosfere indimenticabili dei ‘Pavarotti & Friends’ che dal 1992 portarono a Modena i più celebri interpreti per duettare con Luciano: alcuni dei protagonisti di allora, come Laura Pausini, Biagio Antonacci e Ligabue, hanno dunque riproposto i brani delle loro esibizioni di quegli anni bellissimi, tornando a cantare virtualmente insieme al tenorissimo, in un ponte fra i generi ma anche fra le generazioni.

I protagonisti: tanti big per il tenorissimo

Protagonisti della serata sono stati innanzitutto celeberrimi tenori, Placido Domingo e José Carreras (che hanno aperto lo show con “My way”, insieme a Luciano, in una riedizione dei concerti dei Tre Tenori), Andrea Bocelli, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Fabio Sartori, Marcelo Alvarez, Jonathan Tetelman, insieme a Giuseppe Infantino, talento della Fondazione Pavarotti: tutti insieme hanno eseguito anche una struggente versione di ‘Caruso’.

Con loro anche Il Volo e i soprani Angela Gheorghiu, Giulia Mazzola, Carmen Giannattasio, Mariam Battistelli , il flautista Andrea Griminelli e il violoncellista Hauser. E tanti big del mondo pop o crossover, Pausini, Antonacci, Ligabue, Luca Carboni, Mahmood (che ha cantato una sua inedita versione di “Non ti scordar di me”), Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Lorenzo Licitra, in una serie entusiasmante di duetti, contaminazioni musicali, sorprese, ricordi. Ad accompagnare tutti i cantanti l'Orchestra della Fondazione Pavarotti, 'nata' proprio pochi mesi fa: sul podio si sono alternati il maestro Matteo Parmeggiani, direttore artistico dell'orchestra, il maestro Leonardo De Amicis e anche il maestro Beatrice Venezi, da pochi giorni nominata direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia.

Il programma e il gran finale

Lunghissimo e ricchissimo il programma della serata che verrà trasmessa in tv da Canale 5. L'acquazzone ha costretto a un'interruzione verso le 22.30. Lo spettacolo è poi ripreso attorno alle 23.15, proseguendo fino all'una, con il gran finale riservato proprio a lui, a Luciano Pavarotti, nel filmato del suo iconico “Nessun dorma” dal concerto di Caracalla del 1990, diretto da Zubin Mehta. Tanti spettatori sono arrivati anche dall'estero per seguire questo concerto esclusivo e straordinario: “Sono felice che tanti cantanti e amici abbiano accettato di essere qui stasera – ha detto Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo e presidente della Fondazione a lui intitolata –. È stato veramente un gesto d'amore per realizzare questo spettacolo con lo stesso spirito di Luciano. È uno show vero, autentico, come era autentico Luciano: lui non ha mai fatto nulla per convenienza”.

La Fondazione Pavarotti

Anche in un intervento sul palco, Nicoletta ha ricordato gli obiettivi della Fondazione Pavarotti, la custodia della memoria del tenore e della sua Casa museo di Modena, e ha rivelato il desiderio di creare un'Accademia di canto nel nome del tenorissimo. Parte del ricavato della serata è stato devoluto anche all'Operazione Pane dell'Antoniano di Bologna, per il sostegno delle mense francescane che accolgono migliaia di poveri e persone in difficoltà: padre Giampaolo Cavalli ha ricordato l'impegno di solidarietà dell'Antoniano e dei frati per chi ha più bisogno, lanciando anche un simpatico video con Pavarotti e il Piccolo Coro dell'Antoniano (accompagnati da Pippo Casarini) nella celeberrima “44 gatti”.