“Così da anni porto la posta a Vasco Rossi”

Zocca (Modena), 26 agosto 2025 – Fare il portalettere a Zocca piacerebbe a tanti, specialmente ai fan durante il mese di luglio, quando Vasco è solito trascorrere un mese in vacanza al suo paese. Sarebbe il massimo avere la possibilità di suonare il campanello della casa di Verucchia, vederlo comparire sulla porta a porre la firma sul registro per la ricezione di corrispondenza. Christian Rubini, giovane postino di Zocca dal 2008, assegnato al Centro di Distribuzione di Vignola, che ora vive a Bologna, ha consegnato la posta anche a casa di Vasco tantissime volte. Lui conosce tutto del territorio nel quale ha macina chilometri e chilometri in lungo e in largo per consegnare con puntualità lettere, caroline e pacchi.

“Con i social le cose sono un po’ cambiate – racconta -, ci sono ancora tanti fan che scrivono gli scrivono e che, soprattutto, continuano ad arrivare a Zocca per conoscere i suoi luoghi, le persone di cui parla nelle canzoni o nei suoi racconti di Zocca o riuscire ad incrociarlo. Gli scrivono tutto l’anno, ma soprattutto a Natale e per il suo compleanno (7 febbraio), arrivano sempre pacchi e biglietti”.

Prima dell’avvento di internet la quantità di corrispondenza per il Kom era superiore. “Riceveva un mare di lettere e di cartoline – spiega Cristian -. Le indirizzavano semplicemente a ‘Vasco Rossi – Zocca’, e arrivavano. Alcune erano dichiarazioni d’amore, altre di gratitudine, tante confidavano storie personali. Una volta una ragazza scrisse che grazie a una sua canzone aveva trovato il coraggio di lasciare una relazione tossica”.

E il postino diventa anche un informatore turistico. Non sono pochi quelli che si rivolgono a lui per sapere come raggiungere l’abitazione del rocker o per avere anche una testimonianza in prima persona sul compaesano così illustre.

“In verità oggi – precisa Christian - tanti fan arrivano informati, grazie ai social. Non chiedono più come una volta dove sia casa sua o dove andare. Però è vero, qualcuno c’è sempre che mi chiede se conosco le sue abitudini, i suoi luoghi come il ristorante Panoramic e dove andava con il suo amico chitarrista Massimo Riva. Racconto loro che Vasco è uno di noi, che quando è in paese, non è raro vederlo al bar BiBap con i suoi amici di sempre per una partita a carte, come ai vecchi tempi, un momento semplice e autentico, lontano dai riflettori ma ricco di amicizia e tradizione. Oppure di quando si fa il suo giro mattutino in bici, lungo i sentieri dei nostri boschi”. Christian ha una canzone di Vasco che preferisce più di altre, Albachiara, “che - dice - nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna”.