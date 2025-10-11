Le Tre Chiavi Michelin a Casa Maria Luigia di Bottura: “Felici di questa riconferma”

Modena, 11 ottobre 2025 – Forse non è più una sorpresa, ma va comunque detto: Casa Maria Luigia non smette di stupire. Per il secondo anno consecutivo l’hotel dello chef pluripremiato, Massimo Bottura, ha ricevuto le Tre Chiavi Michelin, il massimo riconoscimento per l'ospitalità di lusso. Il premio lo chef l’ha ritirato al Louvre di Parigi, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron.

"Siamo felici di questa riconferma – si legge sui canali social dello chef – e desideriamo ringraziare tutto il team che ogni giorno mette passione e cura nel creare un luogo dove gli ospiti possano sentirsi davvero a casa, lontano da casa”.

Bottura stesso poi, durante la cerimonia al Fantini Club, dove era ieri sera per ricevere il Premio per i protagonisti d'impresa nel mondo, ha commentato così: "Cosa vi dicevo all'inizio dell'anno? Aspettate, c'è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin... vedrete che soddisfazioni a fine anno. Ieri (giovedì, ndr) ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male".

Il premio

Il riconoscimento viene conferito a Bottura per aver trasformato un'idea d'impresa nata a Modena in un ecosistema globale che coniuga eccellenza creativa, gestione manageriale e impatto sociale, dall'Osteria Francescana tre stelle Michelin ai progetti internazionali Gucci Osteria e Torno Subito, fino ai Refettori di Food for Soul.

L’hotel si è rivelato “una straordinaria esperienza di ospitalità”, si legge sul sito della Michelin. “Con sole dodici camere, questa dimora immersa nella campagna modenese è intima ma tutt’altro che convenzionale: il design vivace degli interni, la ricca collezione di mobili moderni e le opere d’arte contemporanea creano un’atmosfera raffinata e personale. Nonostante Modena disti solo 15 minuti, molti ospiti scelgono di restare per godere dei giardini, della piscina, del campo da tennis e del centro fitness, che è anche una galleria d’arte”.

Lo chef Massimo Bottura nel suo ristorante 'Osteria Francescana' (Foto Fiocchi)

La cucina dell’hotel

"Per chi desidera un’esperienza gastronomica d’eccezione – si legge ancora sulla guida –, il ristorante Francescana at Maria Luigia propone i piatti iconici della pluristellata Osteria Francescana di Modena. Accanto all’Acetaia (siamo nel modenese, terra dell'Aceto Balsamico Tradizionale), si trova inoltre Al Gatto Verde, dove la cucina ruota attorno al fuoco vivo, in un perfetto equilibrio tra radici e innovazione”.

Alla guida di Al Gatto Verde – che Bottura definisce "uno dei ristoranti più sostenibili al mondo" –ora c’è la chef canadese Jessica Rosval, recentemente anche premiata con Tre Coltelli dalla classifica mondiale The Best Chef Awards 2025. “La nostra filosofia parte sempre dalla terra: coltiviamo parte delle materie prime in un orto biologico a Casa Maria Luigia, senza l’uso di serre, rispettando i ritmi naturali”, ha raccontato in un’intervista al Carlino, di cui tra l’altro è stata anche ospite in occasione del festival Agrofutura, lo scorso 23 settembre.

Lo chef: “La cosa più importante è vedere che tutti vengono e capiscono che cos'è l'Emilia-Romagna”

Alla cerimonia al Fantini Club, Bottura ha anche detto: “Alla fine viaggi per il mondo, tutti ti trattano come una star, ma la cosa più importante è portare il mondo da me. Vedere che tutti vengono, si divertono, stanno bene e capiscono che cos'è l'Emilia-Romagna".

E a una domanda su cosa possa insegnare il made in Italy, lo chef ha risposto: "Il senso del bello, la passione. Nelle mie vene scorre dell'aceto balsamico, i muscoli sono fatti di Parmigiano Reggiano, ma nel mio cervello viaggiano i 12 cilindri. L'Emilia-Romagna è una terra di gente che si alza un'ora prima la mattina, va a letto un'ora dopo la sera, e nel frattempo ha anche deciso di farlo con passione".