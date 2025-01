Nek: moglie, figlie e carriera. Dalla musica alla tv con Bianca Guaccero

Sassuolo (Modena), 10 gennaio 2024 - Oggi alle 21.30, alla sua quarta edizione torna “Dalla strada al palco”, con Nek, al secolo Filippo Neviani, alla conduzione. Quest’anno lo show approda però su Rai 1 e il cantautore di Sassuolo sarà affiancato dall'attrice e conduttrice Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria di “Ballando con le Stelle”. Numeri d'apertura spettacolari daranno il via ad ogni puntata, coinvolgendo i conduttori, l'orchestra e il corpo di ballo, per un inizio scoppiettante. Ancora più protagonisti i “passanti importanti”: le stelle del mondo dello spettacolo saranno parte integrante dello show e interagiranno direttamente con gli artisti. Nek ha compiuto 53 anni lunedì, il 6 gennaio. Il successo è arrivato al Festival di Sanremo 1997, con “Laura non c’è”. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo. A ottobre si è concluso il sodalizio artistico con Renga nell’ultima tranche del tour insieme “Live 2024”. I due cantautori, reduci dalla loro partecipazione congiunta al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Pazzo di te”, hanno attraversato l’Italia con il loro ultimo spettacolo. Dalla famiglia all’incidente, Nek si è sempre raccontato a cuore aperto col suo pubblico.