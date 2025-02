Vasco fa gli auguri in diretta allo Snoopy: la storica discoteca festeggia 55 anni

Modena, 1 febbraio 2025 – È stato davvero un compleanno speciale quello dello Snoopy, storica discoteca di piazza Cittadella a Modena, che ieri sera ha festeggiato 55 anni dall’apertura. Durante i festeggiamenti, è arrivata una sorpresa speciale: la telefonata in diretta di Vasco Rossi.

L’artista è molto legato allo Snoopy, dove ha fatto il dj fino al 1999. Sulla sua pagina Instagram, il rocker ha postato una sua foto di repertorio: "Stasera lo Snoopy festeggia con un party esclusivo i suoi primi 55 anni! Lavoravo allo Snoopy di Modena, il locale più ‘in’ del circondario, c'erano le ragazze più belle e non c'era mai stato un dj bianco. Quando era il momento dei lenti sceglievo i cantautori. Sempre. Li facevo ballare con De André, ero un rivoluzionario anche come deejay. Tutti i dischi miei, li portavo da casa. Era venuto a cercarmi a Punto Radio sulla sua Lamborghini Miura gialla il padrone dello Snoopy in persona, Degani, un personaggio. Incredibile. Aveva chiesto: ‘Chi è Vasco Rossi?’, perché io facevo il programma di musica dance, anzi soul. Mi aveva assunto per un milione al mese, che non ho soldi. E io ero diventato improvvisamente da povero a ricco (per modo di dire). Avevo comprato un BMW 2002 nere e giravo per Modena come se ne fossi stato il re".