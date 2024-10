Vasco presenta il libro con i suoi versi a Modena: grande folla allo Storchi

Modena, 9 ottobre 2024 - È una fila lunghissima quella che punteggia il perimetro del teatro Storchi per la presentazione del libro d'arte "Vivere / Living", ideato e pubblicato dal celebre gallerista Emilio Mazzoli, nella sua collana di poesia. Qualcuno aspetta di entrare a teatro, qualcun altro di veder arrivare Vasco Rossi, perché il volume è una selezione di testi che il Komandante ha scritto lungo la sua vita: note, pensieri liberi, appunti alternati a brani delle sue canzoni più famose, da "Vita spericolata", "Un senso", "Albachiara" e "Siamo solo noi".

Vasco: “La poesia mi è affine”

“La poesia è sempre stata una forma d’arte che mi è affine. Però io non sono un poeta, sono un cantautore”, ha detto Vasco accolto dai giornalisti allo Storchi, prima della presentazione. “La canzone ha un’enorme potenza comunicativa, perché unisce due arti: la musica e le parole ovvero la letteratura. Mi piace molto questo perché mi ha fatto capire cosa faccio. Le parole sono liriche e io scrivo delle liriche”. "La provocazione artistica serve a tenere sveglia la coscienza. È questo quello che faccio da 50 anni: scrivo liriche e le canto sul palco, provoco le coscienze compresa la mia”, ha spiegato Vasco, parlando del suo libro che s’intitola ‘Vivere’.

Riguardo il suo ritorno a Modena poi: “Sono emozionato, perché tornare qua è un misto di sensazioni di tutti i tipi. La prima volta che sono venuto qui avevo 11 anni. Ho vissuto Modena in tutte le maniere”-

Il gallerista Emilio Mazzoli e Vasco Rossi

La folla pronta ad aggiudicarsi il cult

“Vivere / Living” è già un “cult”, un oggetto di culto ricercatissimo per i fan del Kom. E lo testimonia la folla pronta ad aggiudicarsi una delle 500 copie. Sì, perché il libro, pubblicato in una tiratura limitata e numerata (500 copie + 50 copie non destinate alla vendita), è acquistabile al prezzo di 100 euro fino ad esaurimento copie. Tutto il ricavato della vendita dei volumi verrà interamente devoluto al Gruppo Abele, una rete di enti che offre assistenza e sostegno a persone in difficoltà sociali, dipendenze, povertà, immigrazione, violenze e discriminazioni.

L’evento su invito

La presentazione è su invito e, oltre a Vasco ed Emilio Mazzoli (tra l’altro scopritore di Basquiat), partecipano il poeta Nanni Cagnone e Paul Vangelisti, poeta e critico letterario californiano che ha tradotto in inglese i testi. Le letture sono invece affidate alla voce dell'attrice e poeta Mariangela Gualtieri. All’interno del volume, alcuni artisti - Rosanna Mezzanotte, Carlo Benvenuti, Marcello Jori, Gianluca Simoni - hanno dato un volto pittorico alle parole di Vasco.