Vasco Rossi compleanno, da stasera a Zocca inizia la festa. Ecco quando li compie

Zocca (Modena), 4 febbraio 2023 – Iniziano questa sera a Zocca i festeggiamenti per il 71° compleanno di Vasco Rossi che sarà il 7 febbraio. Si inizia con la proposta del Bibap, il bar di via Mauro Tesi dove il Kom è solito incontrare gli amici e i fan quando è su in vacanza.

L’11 febbraio sarà la volta del Vasco Rossi Fan Club, presidente Silvia Balestri, che da tempo ha i motori al massimo per offrire una serata con musica e ottimo cibo. Questa sera, al BiBap ci sarà la Vascover Band, "con una scaletta studiata per l’occasione, nella settimana più importante dell’anno, quella del compleanno del grande Vasco.

Tutti pronti a festeggiare il Kom-pleanno. L’ingresso libero e gratuito e non è necessaria la prenotazione", fa sapere l’organizzazione. Il concerto inizierà alle 22.

"Che bello ritornare a Zocca – ha scritto sui social la Vascover Band -. Che onore suonare per la nona volta al BiBap in occasione del Kom-pleanno di Vasco". Replica sabato 11 febbraio con l’evento organizzato dal Vasco Rossi Zocca Fan Club.

Dalle 22.30, sul palco del BiBap ci saranno le Pericolose Abitudini per un tributo al Blasco con Cristian Api Apicella e a seguire Gigi Pejuz- Rock Dj set. L’entrata è riservata ai soci. Per tesserarsi: vascorossi zoccafanclub @gmail.com. Sono previste cene convenzionate al Ristorante Jolì (per prenotare tel. 333 400 3081), alla Pizzeria da Carla (tel. 059 987 512) e alla Trattoria Pizzeria Guru (059 987 441).

In occasione della festa sarà disponibile la T-shirt evento Vasco Rossi Zocca Fan Club in edizione limitata disponibile di colore nero e solo su prenotazione per e-mail, indicando nell’oggetto "prenotazione maglia" a vascorossi zoccafanclub @gmail.com, nome e cognome e taglia, da ritirare all’evento al BiBap. La tshirt prevede una donazione fondi al Vasco Rossi Zocca Fan club di 15 euro, che si potrà pagare direttamente sul posto all’evento. Non saranno prese in considerazione prenotazioni fatte con WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram.