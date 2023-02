Vasco Rossi compleanno, oggi il rocker di Zocca compie 71 anni: al via i festeggiamenti

Modena, 7 febbraio 2023 – Blasco, Profeta, Komandante: le tante facce di un’unica grande anima rock che ha fatto del suo talento e della sua profondità una leggenda della musica italiana. Vasco Rossi compie oggi 71 anni mentre si prepara a riempire gli stadi con il prossimo tour nell’estate 2023.

Vasco Rossi (archivio)

Vasco Rossi: la leggenda del rock italiano

Vasco Rossi è un cantautore e compositore italiano, o come dice lui stesso un “provocautore” considerato uno dei più grandi artisti della musica italiana. Nato nel 1952 a Zocca, in provincia di Modena, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '70 e da allora ha pubblicato numerosi album di successo, vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Vasco Rossi è conosciuto per la sua musica originale e i testi introspettivi che toccano temi sociali, amore e vita quotidiana; ma difficile restare formali nel descrive una personalità così ingombrante che travalica qualsiasi presentazione.

Il ‘Blasco’ ha conquistato il suo pubblico traducendo esperienze di vita in musica. L’autore di “Vita spericolata” o “Siamo solo noi” è lo stesso che con il medesimo sincero e sottile equilibrio ha accompagnato brani come “Sally” o “Albachiara”. I suoi concerti per molti sono catartici, il risultato di un’esperienza in grado di superare la distanza tra palco e platea, arrivando dritto alle note più profonde dentro le persone. È così che il ‘Komandante’ di Modena è diventata nel tempo una star intramontabile del rock italiano e che ancora oggi riempie gli stadi.

Vasco ha pubblicato ben 23 album in più di 30 anni di carriera, regalandoci più di 140 canzoni da lui interpretate, oltre a tutti quei brani o musiche da lui composte per altri interpreti nostrani. Proprio ieri, 6 febbraio 2023, il suo album “Gli spari sopra” ha compiuto 30 anni. Uscì infatti nei negozi il 6 febbraio del 1993, e ad oggi è considerato uno dei suoi prodotti migliori.

Zocca in festa per Vasco Rossi

Nella sua Zocca i festeggiamenti sono già cominciati. Al bar Bipab, di cui Vasco è habitué, la festa è iniziata il 4 febbraio quando per il Kom-pleanno la Vascover Band ha suonato sul palco. Questo evento avrà una replica il prossimo 11 febbraio dalle 22.30 con Pericolose Abitudini e il tributo a Vasco Rossi e, a seguire, Gigi Pejuz – Rock Dj set.

Concerto Vasco Rossi: le date nel 2023

“Se non ci sarà la fine del mondo ci vedremo negli stadi", così Il Kom annuncia l'estate del rock negli stadi italiani, che inizierà a Bologna con una doppietta imperdibile. Ecco le date del tour 2023 di Vasco Rossi:

6 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

7 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

16 giugno Roma - Stadio Olimpico

17 giugno Roma - Stadio Olimpico

22 giugno Palermo – Stadio Barbera

23 giugno Palermo – Stadio Barbera

28 giugno Salerno – Stadio Arechi

29 giugno Salerno – Stadio Arechi