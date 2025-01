Vasco Rossi in viaggio a Los Angeles per gli incendi: “Vado a vedere quello che succede”

Modena, 24 gennaio 2025 – “Mi metto un paio di occhiali neri da sole e vado a vedere quello che succede”. Con una frase di un suo celebre brano, “Duro incontro”, Vasco Rossi ha annunciato la sua partenza per Los Angeles. In questi giorni si trova là e sta mostrando con alcune immagini e video qual è l’amara situazione. Il rocker di Zocca, in provincia di Modena, ha comprato anni fa un’abitazione sulle colline di Hollywood, al nord della città colpita da vasti incendi.

L’incendio nel Griffith Park

Il Blasco (73 anni il prossimo 7 febbraio) nella tarda serata di giovedì 23 ha condiviso questa esperienza con i suoi follower: “Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. (project manager, ndr) americana Marina con scritto ‘Non venire, non venire’. Rimango sbalordito, non capisco, quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato un incendio all’interno del Griffith Park proprio sopra l’abitazione. Aveva visto le fiamme. Lei e Lukas erano corsi a raccogliere le cose più importanti e preziose. Per lei i suoi animali. Per lui i dischi di backup di tutti i lavori dello studio di registrazione, per caricarli sulle loro auto. Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo sotto controllo e spento l’inizio di un incendio che sarebbe stato molto pericoloso. Dopo un paio d’ore tutto era tornato normale. Questa è la situazione qui a Los Angeles… La paranoia e la paura di incendi sulle colline è ancora molto alta. Nell’aria si sente ancora odore di fumo… o forse è una sensazione, chissà. Alcuni in giro indossano la mascherina. Io comunque ho cominciato i miei allenamenti in quota… Dal vostro non inviato… stay tuned (restate sintonizzati)”.

La preoccupazione dei fan

Letta la notizia dell’incendio vicino alla sua casa, subito i fan si sono preoccupati e hanno raccomandato al cantautore “Fai attenzione”. Tantissimi i commenti sotto al post. I giorni scorsi, annunciando la sua partenza, aveva condiviso sul suo Instagram la foto di com’era e la drammatica foto di com’è diventato il ristorante di Los Angeles da lui molto amato, il Moonshadows Malibu, gestito da Rodolfo Costella e Alessandro Antoniazzi, entrambi trevigiani.

Vasco aveva rilanciato la raccolta fondi per il locale, divorato completamente dalle fiamme. “Il Moonshadows, ristorante dove andavo a pranzo spesso la domenica… non c’è più! Sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la prossima settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto! Nelle stories il gofund.me che hanno creato per aiutare i dipendenti e le loro famiglie”, aveva scritto. E questi giorni continuerà a tenere aggiornati fan e amici.