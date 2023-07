Vasco Rossi a Zocca nell’estate 2023: quando e dove incontralo

Zocca (Modena), 22 luglio 2023 – È una festa continua per i fan la presenza di Vasco Rossi in vacanza a Zocca. Giorno dopo giorno aumenta l’assembramento dei fan davanti alla casa del rocker, lungo la strada coperta 365 giorni all’anno di messaggi multicolori che si rinnovano in continuazione per mano degli ultimi arrivati.

Vasco Rossi a Zocca incontra i fan

Per non parlare del sabato e della domenica quando diventa un fiume di giovani e meno giovani con lo zainetto nero del Vasco Club official, indosso magliette dei concerti e sulle braccia tatuaggi della firma del loro beniamino. Sono state adottate misure di sicurezza per far fronte a questa moltitudine di arrivi. Quindi, divieto di transito nella strada in cui si trova la casa del Kom e divieto di sosta nelle strade adiacenti. Oltre alla presenza dei carabinieri o di agenti della Polizia locali nei momenti di uscita e di rientro a casa di Vasco.

A Zocca fan da tutta Italia

Arrivano da ogni parte d’Italia i fan, specialmente dal Nord, per trascorrere almeno una giornata nella Vascoland. Raffaelle e Chiara di Milano erano in postazione alle 10. "Siamo partite questa mattina alle 6,45 e ora siamo qui davanti alla casa di Vasco. Che emozione! Anche se non è la prima volta che veniamo. Riusciamo sempre a vederlo, a fare la foto e avere l’autografo”.

Ansiosa di potergli dire due parole di saluto anche Rossana della Val di Susa: “Quest’anno ho fatto i concerti di Roma e Bologna. Indimenticabili”. Marito, moglie e tre bambini sono arrivati in camper con destinazione finale il mare delle Marche. “Siamo partiti un giorno prima per venire qui da Vasco – sorridono –. Mia moglie è una sua super fan di Vasco. Al ritorno faremo tappa a Maranello. La Ferrari è la mia passione”. Il camper lo hanno parcheggiato nella vicina piazza Paola Manzini, che alle 9 del mattino non c’è più neanche un posto libero.

Quando incontrare Vasco Rossi

È al rientro a casa dalle sue passeggiate (video) tra le 11,30 e mezzogiorno, che Vasco Rossi si concede ai fan. “Eccoli là, buon giorno”, è il suo saluto che riserva al suo ‘popolo’, mentre con il telefonino registra il consueto clippino che poi pubblica sui social. “Evviva, evviva – ripete -. Ora venite avanti, con calma”. Ha così inizio il rito degli autografi e dei selfie. Tutti felici davanti alla transenna, a mo di caravan serraglio, posta nella rientranza dell’ingresso alla casa per proteggere il rocker, che non nega una frazione di minuto a nessuno dei presenti con in mano foto, dischi e foglietti in bianco sui quali chiedono l’autografo, anche sul braccio, sul cappellino o altri oggetti.

Dove va il Kom

E questo succede al mattino, perché la scena si ripete nel pomeriggio quando dopo una trasferta in moto nei dintorni di Zocca fa una capatina al BiBap, il bar di Zocca dove Vasco è cresciuto, per una partita a carte con gli amici, prima di concedersi di nuovi ai fan. E ancora autografi e foto. Le tappe dei fan durante la giornata zocchese non sono finite.

C’è chi si reca sotto le finestre di mamma Novella, senza disturbare, con la speranza di vederla affacciarsi alla finestra.

Poi per la foto nei totem con l’immagine di Vasco, o con alle spalle il grande murale nella centrale Via Mauro Tesi. E da ieri, anche con il mega murale dedicato a Massimo Riva, realizzato, come l’altro, da Roberto e Lisa di Camaiore, in un muro del municipio. E c’è chi non rinuncia a portare un fiore sulla tomba del chitarrista di Vasco e a lasciare un breve messaggio dove trova ancora un poco di spazio.

Fino a quando resta a Zocca?

Quanto tempo resterà ancora a Zocca Vasco? Il divieti di sosta sono fino al 21 agosto. Trascorrerà quassù anche il Ferragosto?