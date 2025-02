Zocca in festa per il compleanno di Vasco Rossi: la rockstar oggi compie 73 anni

Zocca (Modena), 7 febbraio 2025 – Oggi Vasco compie 73 anni. E domani sera Zocca lo festeggerà con un evento targato Vasco Rossi Zocca Fan Club che si svolge nel mitico BiBap, dove, durante le vacanze estive, il rocker si ritrova con gli amici del paese per la partita a carte e dove centinaia di fan lo attendono per avere l’autografo e fare un selfie. Dalle 23 sar musica live con Una canzone per... -tributo a Vasco di Cristian Cicci Bagnoli, Salvatore bazzarelli, Luca Grabby e Max Baldaccini Drummer. Seguirà un dj set clamoroso con Guido Cavalloro.

Vasco Rossi spegne 73 candeline. Nato a Zocca il 7 febbraio 1952, oggi, 7 febbraio 2025, la star del rock si trova in California, dove festeggerà il compleanno

L’entrata è gratuita con tessera Vasco Rossi Zocca fan club 2025. Ci sarà possibilità di tesseramento sul posto. Come sempre, sono attesi tanti fan. Il tam tam sui social è attivo da giorni e i preparativi per l’accoglienza sono alla fase finale. Ci sarà anche Memo alla festa al Bibap, l’uomo della spaccata spettacolare, il dirimpettaio di Vasco che compie gli anni lo stesso giorno del Blasco. Ci sarà lo scambio di auguri fra i due amici con la casa quasi di fronte? Tutto è top secret. Memo è molto riservato sui rapporti di amicizia con il rocker. Entrambi hanno la passione per la moto e la scorsa estate Vasco gli ha autografato una fiammante Ducati. Memo funge anche da pr con i fan, la sua casa è un punto di ritrovo, tutti lo conoscono, lo festeggiano e gli chiedono notizie. Ma lui è ermetico.

Vasco spegnerà le 73 candeline negli Stati Uniti d’America, dove si è recato dopo l’incendio del gennaio scorso. Intanto, a Zocca, sono in fase riscaldamento i motori per l’organizzazione della seconda edizione del contest ’Zocca Paese della Musica’, promosso dal Comune in collaborazione con Vasco. Ha l’obiettivo principale di scoprire e lanciare nuovi talenti nel mondo della musica e permette ai finalisti di esibirsi come apertura dei concerti del ’Vasco Live’, il tour che quest’anno si svolgerà dal 31 maggio al 28 giugno.