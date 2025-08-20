“Affitti fuori controllo, studiare è un lusso”

Modena, 20 agosto 2025 – “La situazione è fuori controllo, uno studente fuori sede non può permettersi di pagare così tanto per una stanza”. Giammarco Fabiano - coordinatore dell’Unione degli Universitari (Udu), la maggiore associazione di rappresentanza studentesca dell’Università di Modena e Reggio Emilia – commenta con queste parole il caro affitti, che a Modena ha visto passare il costo medio di una stanza da 385 euro a 506 euro nel giro di un anno. Fabiano, studente fuori sede di origini pugliesi, vive a Modena da più di quattro anni e studia Storia e Culture contemporanee. Gli ultimi dati di Immobiliare.it parlano di una crescita del 31.43% del prezzo medio di una camera rispetto al 2024.

Lo studio è diventato un lusso per pochi?

“Il prezzo medio per una stanza, rispetto allo scorso anno, è aumentato di 121 euro. Questa sta diventando la normalità, ma non è sempre stato così. Pagavo la mia prima casa a Modena circa 300 euro al mese, spese incluse. La situazione è diventata critica con l’arrivo dei fondi Pnrr: i privati hanno avuto la possibilità di usare fondi pubblici per costruire studentati e imporre i prezzi che più gli convenivano. Si tratta di prezzi speculativi che hanno causato un aumento del costo medio delle camere”.

L’apertura di Camplus ha migliorato la situazione?

“No, tutt’altro. Avendo avuto accesso ai fondi Pnrr, Camplus ha dovuto riservare il 30% dei posti letto all’Ente per il diritto allo studio (ER.GO). Le stanze completamente occupate, ad oggi, sono quelle date a ER.GO, mentre le altre camere non sono nemmeno tutte esaurite perché i prezzi sono esagerati e insostenibili. Camplus affitta le camere singole a 550 euro e le doppie a 330 euro, ma queste ultime non garantiscono le stesse privacy e vivibilità di una camera singola. Il problema abitativo non si risolve unicamente tramite la costruzione di studentati”.

Cosa vi aspettate invece dall’apertura di Campus X all’ex Corni a settembre?

“Campus X offre dei prezzi vergognosi. La camera a prezzo più basso si aggira intorno ai 660€ se si opta per il contratto annuale, e non sono neanche previste la cucina e la lavatrice all’interno della stanza, se non in condivisione con altri studenti. Ci sono anche camere che costano mille euro”.

Quali sono le responsabilità dell’Università e del Comune?

“L’Università si sta mettendo in gioco per risolvere la questione. Sta cercando di aprire studentati che speriamo vengano gestiti dal pubblico, e quindi dall’Università stessa. Ma la visione di città universitaria del Comune è cieca. Al Comune abbiamo chiesto più volte di costituire un fondo-emergenza e di rivedere il canone concordato per renderlo più appetibile al mercato. Non esiste una linea programmatica: mancano politiche che mirino a rendere Modena una città universitaria”.

Modena è ad oggi, secondo lei, una città a misura di studente?

“Assolutamente no. Il trasporto pubblico si interrompe alle 22, non ci sono aule studio in centro e le biblioteche comunali chiudono negli orari serali. Come si può definire Modena una città universitaria? Da anni cerchiamo, insieme all’Università, di tenere le aule studio aperte anche di sera e nei finesettimana, ma il Comune non ci viene incontro e non ha la più pallida idea di cosa sia una città universitaria”.