Milano, 15 dicembre 2021 - Bper per corre a Piazza Affari dopo l'offerta per rilevare l'88,3% di Banca Carige dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Il titolo della banca modenese segna un balzo del 7,22% a 1,878 euro. Bper punta a rilevare la quota di Carige a un euro, dopo che il Fitd avrà versato un miliardo di euro in aumento di capitale. Carige, dopo lo strappo del 26% segnato ieri, sale del 16,3% a 0,78 euro.

Il mercato dunque promuove l'offerta non vincolante di Bper su Carige. È un'opportunità per Modena, dato anche il 'track record' di integrazione e i potenziali termini dell'accordo rileva Citi indicando il 'buy'. Con il potenziale accordo, Bper aumenterà il proprio peso in Liguria e Toscana, con una limitata sovrapposizione con la sua rete, e incrementerà ulteriormente le sue dimensioni a condizioni finanziarie interessanti, sottolinea il broker Jefferies che indica hold su Bper, aggiunge che l'accordo sarebbe anche un ulteriore passo avanti nel consolidamento bancario in Italia.

L'operazione permetterebbe al gruppo guidato da Piero Montani di comprare un rivale più piccolo a una valutazione convincente, anche se la creazione di valore non è evidente. Secondo gli analisti una maggiore chiarezza sulle sinergie e sulla ripartizione dei costi di ristrutturazione aiuterebbe il mercato "a digerire meglio il deal".