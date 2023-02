Bper raddoppia il dividendo: "Integrazione di Carige conclusa"

L’amministratore delegato Piero Luigi Montani

Modena, 9 febbraio 2023 – E’ un utile considerato stabile, ma al di sopra delle aspettative degli analisti finanziari. Per questo per il Gruppo Bper, il risultato del 2022 si può considerare soddisfacente e spinge i dirigenti a raddoppiare i dividendi per gli azionisti e a pensare ora a un periodo di consolidamento nella posizione raggiunta in campo nazionale (terzo gruppo bancario in Italia per raccolta globale e numero di sportelli). Ieri pomeriggio infatti, è arrivato il via libera del cda dell’istituto bancario con sede a Modena ai conti del 2022, chiusi con un utile netto contabile di 1,449 miliardi di euro alla luce dell’impatto del "badwill" relativo all’acquisizione di Carige. Il "badwill", o "avviamento negativo", non è altro che la differenza tra il patrimonio netto che si è andati ad acquistare con Carige e il prezzo che si è pagato. Escludendo le poste straordinarie, si legge in una nota della banca, il dato "adjusted" (prima di interessi, imposte e svalutazioni varie) è pari a 502,8 milioni, stabile rispetto ai 525 milioni di euro dell’anno precedente. L’utile è comunque superiore al consensus degli analisti, che come dato "adjusted" si attendevano un risultato in una forchetta di 450-460 milioni di euro. Il...