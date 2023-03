Click Day al Viminale: lavoratori stranieri, Modena ne chiede mille. "Mandateci contadini"

I contadini sono i lavoratori più richiesti

Modena, 29 marzo 2023 – Subito un migliaio di domande. Lunedì mattina è scattato ufficialmente alle 9 il click day per la presentazione in via telematica delle richieste di lavoratori extracomunitari contemplate dal cosiddetto "decreto flussi 2022". Sono bastati pochi minuti perché la connessione al server del Viminale andasse in tilt per il sovraccarico di contatti provenienti dalle organizzazioni datoriali e dai consulenti che hanno fatto da tramite per le domande. Modena con quasi un migliaio di domande ha dato il suo contributo alla esplosione dei contatti. A fine giornata si è appreso che in poco tempo tutte le disponibilità per gli 82.705 lavoratori non comunitari programmati a livello nazionale per lavoro stagionale e non e per lavoro autonomo, cui si aprono ora le porte dell’Italia, erano state esaurite. Nello specifico con questo decreto è data l’opportunità di soggiornare regolarmente in Italia a 44.000 stagionali e a una quota di 38.705 unità, comprese quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale destinato ai settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni,...