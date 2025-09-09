Consorzio Cimone, finanziamento da 3 milioni di euro per impianto di innevamento e sicurezza

Modena, 9 settembre 2025 – Il Consorzio Invernale del Cimone annuncia l'avvio di un importante piano di investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento delle proprie infrastrutture sciistiche. Grazie al sostegno del Ministero del Turismo è stato ottenuto un finanziamento complessivo di oltre tre milioni di euro, che si aggiungono ai finanziamenti erogati dalla Regione Emilia-Romagna che consentiranno un significativo salto di qualità per il comprensorio.

I fondi sono destinati all'acquisto di un nuovo impianto innevamento, mezzi battipista di ultima generazione e a interventi per migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica degli impianti.

Sarà potenziato l'impianto di produzione neve con nuovi moderni generatori in zona Cimoncino - Passo del lupo e Polle di Riolunato oltre ai raccordi Cimoncino - Polle per consentire il collegamento di tutte e tre le stazioni. In programma anche il rinnovo dei mezzi battipista. Al Cimone, durante la stagione invernale, tutte le sere escono 11 "gatti della neve" e la programmazione è di acquistare ogni anno un mezzo che permetta un risparmio del 30% di gasolio.

Sul fronte sicurezza: su tutte le piste saranno aumentati reti tipo A tipo B e materassini per limitare gli infortuni. Si tratta di un progetto strategico per garantire un'offerta turistica competitiva, sostenibile e assicurando sempre nel minor tempo l'innevamento nelle piste in modo da attrarre sempre più visitatori nel comprensorio del Cimone che interessa i comuni di Fanano, Sestola Montecreto e Riolunato, le cui attività in prevalenza dipendono dal turismo che andrebbe potenziato 365 giorni all'anno.

Determinante per la buona riuscita dell'operazione è stata la collaborazione con alcune importanti realtà bancarie del territorio: Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banco BPM e Crédit Agricole Italia. Il finanziamento è stato inoltre reso possibile grazie alla garanzia del Medio Credito Centrale, nell'ambito delle misure previste per lo sviluppo del settore turistico.

"Questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro comprensorio - dichiara Luciano Magnani, presidente del Consorzio Invernale del Cimone - grazie alla collaborazione tra pubblico e privato e istituzioni finanziarie stiamo portando avanti una visione chiara con un progetto proiettato al 2030 che mira a rendere il Cimone una destinazione moderna, sostenibile e sempre più attrattiva per le migliaia di sciatori provenienti oltre che dall'Emilia Romagna anche dalla Toscana, Marche e Liguria e Sud Italia".

I lavori sono già in corso e proseguiranno con l'obiettivo di completare gli interventi principali entro l'inizio della prossima stagione invernale. Il Consorzio guarda anche oltre, con nuove iniziative in programma legate all'innovazione digitale e alla promozione turistica del territorio a livello nazionale e internazionale, cercando di coinvolgere l'aeroporto di Bologna e il trasporto effettuato tramite l'alta velocità.