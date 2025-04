La Coop inaugura un nuovo punto vendita

Sassuolo (Modena), 3 aprile 2025 – Una nuova insegna Coop a Sassuolo. Ha inaugurato oggi, in via Bertoli, all’interno del parco commerciale della riqualificata area ex Cisa-Cerdisa, il punto vendita che prende il posto del superstore di Mezzavia. Un investimento di 4 milioni di euro, dal quale nasce uno spazio moderno e funzionale di 4mila metri quadrati, all’interno del quale percorsi scanditi da una comunicazione chiara e visibile che mette in risalto le offerte: solo nel 2024 i quasi 13mila soci di Sassuolo hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti, di vantaggi che ammontano complessivamente a 2,8 milioni di euro.

Le principali innovazioni attengono all’app Salvatempo, che permette ai soci e alle socie di utilizzare lo smartphone per scansionare i prodotti durante la spesa e pagare in autonomia sempre tramite il telefono, evitando la fila alle casse, e alla possibilità di rinunciare allo scontrino cartaceo in favore di quello digitale.

Sugli scaffali l’offerta, intuitiva e completa per la spesa giornaliera e settimanale, è integrata da aree che completano l’esperienza di acquisto: o spazio ‘Giocheria’, i ‘Technical Consumer Goods’ nel reparto dedicato ai piccoli e grandi elettrodomestici, alla telefonia, informatica ed elettronica, l’Area salute e benessere, presso con farmacisti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 prodotti tra cui quelli dedicati ai cosiddetti “bisogni emergenti”, ovvero cura della persona, alimenti salutistici, cosmesi e articoli dedicati al benessere, prodotti diagnostici e ortopedici e per l’infanzia. Allestimenti dedicati anche per la libreria – 15mila titoli – e il kiosk per la stampa delle fotografie, oltre che per l’ottica e il reparto abbigliamento per neonati e bambini in collaborazione con Upim.

Presenti, all’inaugurazione i sindaci di Sassuolo e Fiorano, Matteo Mesini e Marco Biagini, il Presidente di Coop Alleanza 3.0 Domenico Livio Trombone, la DG della Cooperativa Milva Carletti, il Vicepresidente Vicario Andrea Volta, il Vicepresidente Edy Gambetti e, in rappresentanza dei soci Coop, Rossano Gianferrari, Presidente Zona Modena Sud. Dopo i saluti istituzionali ed il taglio del nastro è stato don Jacek Rudziewicz, della Parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Braida, a benedire la struttura, che ha poi aperto i battenti alla tantissima gente che non ha voluto perdersi il ‘giorno uno’ della nuova Coop.

s.f.