Crisi Ceramiche Del Conca, niente tredicesima: è sciopero

Savignano Sul Panaro (Modena), 26 novembre 2024 – Si annunciano tempi difficili per un importante quanto storico gruppo ceramico di Savignano sul Panaro, che ha anche una sede a San Clemente, in provincia di Rimini. A dicembre 2024, infatti, i circa 250 dipendenti del gruppo Ceramiche Del Conca (nel modenese) non prenderanno la tredicesima mensilità e saranno costretti alla cassa integrazione straordinaria per dieci mesi. A denunciare la situazione sono state in particolare la Filctem Cgil e le Rsu aziendali delle stesse Ceramiche Del Conca (ex Pastorelli), che contestualmente hanno proclamato lo stato di agitazione e un pacchetto di 16 ore di sciopero, 8 delle quali saranno effettuate oggi, con presidio dalle 12 alle 14 davanti ai cancelli di via Magazzeno, 1944.

A Savignano sul Panaro sono circa 250 gli addetti che lavorano nello stabilimento; altri 100 sono invece nella sede di San Clemente, dove lo scenario sarebbe diverso, in fase di studio.

La sede di Savignano sul Panaro delle Ceramiche Del Conca

“Lo stato di agitazione e lo sciopero – spiega una nota diffusa da Filctem Cgil – sono stati indetti perché, a fronte dell’apertura imminente di una Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per calo di ordini per 10 mesi a partire dal 10 dicembre, a dispetto di quanto avvenuto fino a pochi mesi fa con gli accordi di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), la Direzione non è più disponibile a concedere i ratei di tredicesima, concessi anche negli ultimi anni. L’azienda, nel corso di un recente incontro con la Filctem Cgil e con le Rsu, ha concesso ai lavoratori delle gratifiche (welfare, anticipo Tfr e altro), che però i lavoratori hanno considerato insufficienti visto che negli ultimi anni hanno subìto delle forti decurtazioni di salario a seguito del continuo ricorso ad ammortizzatori sociali da parte dell’azienda”.

Il sindacalista Sergio Greco della Filctem Cgil, responsabile per la zona modenese, commenta: “Nonostante dal punto di vista finanziario l’azienda non abbia problemi, essa non vuol confermare i ratei di tredicesima concessi fino a poco prima, adducendo che quella di pochi mesi fa era una cassa ordinaria mentre questa è straordinaria. Ma il sacrificio di lavoratrici e lavoratori è lo stesso”. “L’ammortizzatore straordinario non viene messo in discussione dal sindacato e dai lavoratori – conclude la nota sindacale – che capiscono bene quanto possa essere necessaria una tale misura per fronteggiare una temporanea difficoltà di mercato, ma ciò che chiedono è di lenire la perdita economica. Le maestranze delle Ceramiche Del Conca, al termine delle tre concitate e partecipate assemblee svoltesi lo scorso 21 novembre, hanno perciò deciso a larghissima maggioranza di non dare mandato a Filctem Cgil e Rsu a firmare l’accordo di Cigs che sarà discusso in Regione il 2 dicembre mattina, e di dare avvio ad iniziative di lotta”. Da parte sua, l’azienda si è riservata di replicare nelle prossime ore.