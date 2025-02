Domus Assistenza Modena, lavoratori in strada per protesta: “Stipendi bassi e orari folli”

Modena, 16 luglio 2024 – ”Lavoriamo per il bene comune e meritiamo condizioni dignitose". I cartelli mostrati durante lo sciopero dei lavoratori della Cooperativa Sociale Domus parlano chiaro, e oltre 50 dipendenti si sono ritrovati a protestare ieri mattina davanti agli uffici di via Rainusso. Il presidio è stato indetto dagli occupati interni alla cooperativa nei servizi Pris (Pronto intervento Sociale), ETM (Educativa Territoriale Minori), Agif (Accompagnamento Giovani adulti Fragili) e MSNA (Minori stranieri non accompagnati), appoggiati dalla Cgil, presente con i suoi esponenti per tutta la durata dello sciopero. La protesta nasce dal mancato accordo tra sindacato e Cooperativa relativo alla revisione contrattuale dello stipendio per i lavoratori e alla modifica dei turni di servizio giudicati dagli stessi dipendenti come insostenibili.

«Chiediamo alla cooperativa una revisione dei turni lavorativi – spiega Andrea Iannone, impiegato AGIF in Domus Assistenza – in quanto oltre alle 36 ore settimanali contrattuali a noi viene chiesto di lavorare in reperibilità con il servizio di Pronto Intervento Sociale: ciò porta a dover coprire le settimane intensive, e facilmente le 36 ore con l’aggiunta dei weekend diventano molte di più". Emanuele Saullo, assistente sociale, lamenta da anni una mancanza di ascolto da parte della Cooperativa: "È da tantissimo ormai che Domus ci propone un dialogo che è soltanto parziale, perché sono sempre i nostri diritti ad essere messi da parte. Vorremmo che le ore lavorative ci fossero pagate piene, dal momento che abbiamo una matrice oraria imposta dall’alto, senza contrattazioni con il sindacato che invece chiedeva un aumento del compenso per ora lavorata".

"Stiamo chiedendo da un anno e mezzo il rispetto dei contratti e la comprensione della dignità della professione che esercitiamo" afferma Simona Ugolotti, educatrice professionale.

Mattia Panariello è addetto alle sostituzioni nei servizi di Pronto Intervento Sociale: "Le matrici orarie e i turni devono diventare coerenti con il contratto che abbiamo firmato: devono esserci riconosciute, oltre alle ore di lavoro attivo che svolgiamo, anche le decine di ore ulteriori che mettiamo a disposizione come reperibilità per far sì che il Pronto Intervento Sociale possa essere un servizio attivo H24, le quali non sono pagate completamente". "Appoggiamo questa vertenza da quasi un anno – spiega Giada Catanoso, segretaria CGIL – e abbiamo cercato in tutti i modi di portare soluzioni che risolvano le criticità contrattuali che abbiamo riscontrato come sindacato.

Soprattutto nelle ultime settimane abbiamo chiesto al Comune di risolvere insieme alcune difficoltà che derivano dall’appalto concesso a Domus, perché abbiamo rilevato delle violazioni contrattuali che ledono questi lavoratori".

"La Cooperativa deve impegnarsi a riconoscere la professionalità di questi lavoratori – è il commento di Federica di Napoli, funzionaria di FP CGIL di Modena –. Ai lavoratori va riconosciuta una parte retributiva che da anni non hanno avuto pur garantendo prestazioni aggiuntive".