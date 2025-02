Ex Bellco di Mirandola, fine della crisi: scelta la proposta sino svedese NorrDia-Tian Yi Medical

Bologna, 17 febbraio 2025 – Mozarc Medical ha selezionato la cordata sino-svedese NorrDia/Tian Yi Medical per l'acquisizione delle attività nel settore acuto di Mirandola dell'ex Bellco. Alle due aziende andranno quindi la linea 1, la linea 2, la proprietà intellettuale e le registrazioni.

Ad annunciarlo è Mozarc Medical in una nota nella quale sottolinea che l'offerta è quella più in linea con i criteri stabiliti la scorsa estate coi governi regionale e nazionale dai comitati aziendali e dai sindacati: solidità finanziaria, solidità della strategia aziendale, capacità di assorbimento e soluzioni per tutti i dipendenti interessati e tempi di realizzazione.

È stato così sciolto il nodo dell’epilogo di una crisi scoppiata all’inizio il 12 giugno scorso con l’annuncio della proprietà Mozarc Medical del taglio sulle linee produttive della storica azienda biomedicale, produttrice di filtri per la emo-filtrazione e apparecchiature per dialisi, che avrebbe significato il licenziamento di 300 lavoratori e di una cinquantina di interinali.

La nota dell’azienda

“A seguito di un'attenta due diligence, sono convinto che la proposta di NorrDia/Tian Yi Medical sia nell'interesse dei dipendenti e della comunità di Mirandola. NorrDia/Tian Yi Medical fornisce solide strategie finanziarie e commerciali che assicurano il futuro successo del sito. Vorrei ringraziare i funzionari governativi, la Regione Emilia Romagna, i rappresentanti sindacali e i comitati aziendali per il lavoro svolto insieme”. Lo ha dichiarato Ven Manda, ceo di Mozarc Medical, commentando la decisione di vendere le attività del settore acuto dell'ex Bellco di Mirandola (Modena) al consorzio sino-svedese.

La chiusura dell'operazione, informa ancora Mozarc Medical, richiederà alcuni mesi per garantire il rispetto di tutte le leggi e le normative locali e italiane. Quella del tandem Tian Yi Medical-NorrDia era una delle tre offerte vincolanti in campo per rilevare gli asset dell'ex Bellco. L'altra proposta forte in campo era quella del cosiddetto Consorzio Frattini, dal nome dell'ex ad di Bellco e Mozarc Medical Luciano Frattini, che era disposto a rilevare Bellco e l'azienda francese Soludia con l'obiettivo di far crescere il giro d'affari al 2030 di oltre il 250%.

Tian Yi Medical e NorrDia: di cosa si occupano le due aziende

Tian Yi Medical, specializzata in dispositivi e soluzioni mediche di alta qualità, serve oltre 50 Paesi. Il suo portafoglio comprende strumenti chirurgici minimamente invasivi, sistemi diagnostici avanzati e tecnologie salvavita. L'azienda è già fornitore di Mozarc. NorrDia, con sede a Lund in Svezia, è stata fondata da ex dipendenti di Gambro e Baxter. Si occupa principalmente di cure renali acute e croniche.

I lavoratori

L'occupazione, a quanto era emerso alcune settimane fa al Mimit, sarebbe quasi piena, con 125 occupati (81 a giugno di quest'anno e gli altri assorbiti tra il 2026 e il 2027). Quattordici persone uscirebbero con accordi e, degli altri lavoratori, 94 sarebbero assorbiti nel giro di tre anni grazie a sinergie con Euroset, mentre altri trenta lavorerebbero con Livanova che è interessata a prendere parte della camera bianca.