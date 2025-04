Ferrari, le 12Cilindri trionfano agli iF Design Award 2025

Modena, 30 aprile 2025 — Nella giornata di martedì, a Berlino, la Ferrari 12Cilindri e la 12Cilindri Spider hanno trionfato agli iF Design Award 2025 ottenendo uno dei 75 prestigiosi Gold Award.

Nel motivare l’assegnazione del riconoscimento, i giurati hanno voluto sottolineare “l'uso ingegnoso di elementi grafici che avvolgono le superfici 3D” delle vetture, oltre alla loro “forma che è allo stesso tempo emozionante e rassicurante”. Inoltre, il marchio di Maranello ha collezionato uno degli iF Design Award anche per la F80.

La dimostrazione di come l’incessante ricerca del Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni, arrivi ogni volta a trovare soluzioni di design d’avanguardia che impreziosiscano le auto del Cavallino Rampante, senza mai comprometterne l’assoluta sinergia tra funzionalità ed estetica.

Il premio iF Design Award, tra i più importante a livello mondiale, viene organizzato da 72 anni dall’iF International Forum Design. I giurati analizzano nel corso di ogni edizione oltre 10.500 prodotti e progetti provenienti da all’incirca 70 Nazioni. I giurati hanno voluto premiare le vetture perché il marchio di Maranello “è la quintessenza del lusso — si legge ancora come motivazione —. Le Ferrari hanno sempre rappresentato l'espressione massima del settore automotive, e la 12Cilindri non fa eccezione. Questo design richiama le Ferrari degli Anni 60 e 70, ma è indiscutibilmente moderno, dalle soluzioni aerodinamiche all'avanguardia all'uso ingegnoso di elementi grafici che avvolgono le superfici 3D. Ancora una volta, Ferrari è riuscita magicamente a creare una forma che è allo stesso tempo emozionante e rassicurante”.

La 12Cilindri continua dunque a fare incetta di premi. All’inizio del mese, infatti, era stata riconosciuta come "migliore auto di produzione” al Car Design Award, precedendo in classifica il design di Bugatti per la sua Tourbillon (2° posto) e il team Kia per la EV3 (3°). La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano presso l'Adi Design Museum — il museo del capoluogo lombardo che ospita la collezione storica del Premio ‘Compasso d’oro’ — nel corso della Milano Design Week, con presente lo stesso Manzoni.

La supercar da 830 Cv, con motore anteriore longitudinale 12 cilindri in V 6496 centimetri cubi 48 valvole iniezione diretta, garantisce le seguenti prestazioni: 2,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, meno di 7,9 da 0 a 200 km/h e oltre 340 km/h di velocità massima.