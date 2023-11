Ferrari, il bilancio del terzo trimestre: ricavi in crescita rispetto all’anno scorso

Modena, 2 novembre 2023 – Chiuso il bilancio del terzo trimestre di quest’anno al 30 settembre e rialzate le stime per il 2023: per Ferrari non potevano esserci notizie migliori.

Ferrari: il bilancio del terzo trimestre dell'anno chiuso al 30 settembre 2023

In questi 9 mesi del 2023, l’azienda di Maranello ha chiuso con un utile netto di 963 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Tra gli altri dati di bilancio, i ricavi sono saliti del 19% a 4,447 miliardi di euro, mentre le consegne sono state pari a 10.418 (+5%), con un risultato operativo di 1,245 miliardi (+34%). Il Mol (margine lordo operativo) ammonta a 1,721 miliardi (+32%).

Nel solo terzo trimestre i ricavi sono pari a 1,544 miliardi (+23,5%), con un utile netto di 332 milioni (+46%).

I dati

Questi i dati emersi dal bilancio del terzo trimestre della Ferrari:

-Ricavi netti pari a 1.544 milioni di euro, in crescita del 23,5% rispetto all’anno precedente, con consegne totali pari a 3.459 unità, in aumento dell’8,5% rispetto al terzo trimestre 2022.

-Adjusted Ebit pari a 423 milioni di euro, in crescita del 41,6% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’adjusted Ebit pari al 27,4%.

-Utile netto adjusted pari a 332 milioni di euro e utile diluito per azione adjusted pari a Euro 1,82.

-Adjusted Ebitd pari a 595 milioni di euro, in aumento del 37% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Adjusted Ebitda pari al 38,6%

-Generazione di free cash flow industriale pari a 301 milioni di euro.

Trimestre da record

“Un altro trimestre da record – ha sottolineato l’amministratore delegato Benedetto Vigna – con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l’anno".

Forte domanda in tutto il mondo, per un’affermazione sempre più importante del brand Ferrari. “Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025 – prosegue Vigna – L'unicità del nostro marchio, che ancora una volta ha contribuito a questo successo, è di ispirazione per tutto ciò che facciamo: dai lanci di nuovi modelli, tra cui le ultime 296 Challenge e 499P Modificata, alle esperienze esclusive che offriamo ai nostri clienti, come il recente Ferrari Gala di New York e le Finali Mondiali al circuito del Mugello".