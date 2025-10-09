Arriva la prima Ferrari Elettrica: svelati i dettagli

Maranello (Modena), 9 ottobre 2025 - La Ferrari compie un passo storico verso il futuro: al Capital Markets Day 2025, la Casa di Maranello ha svelato la piattaforma tecnologica della sua prima vettura 100% elettrica, aprendo ufficialmente una nuova era nella storia del Cavallino Rampante. Il modello, frutto di anni di ricerca e sviluppo, rappresenta il punto d’incontro tra prestazioni estreme, innovazione e rispetto per l’ambiente. È la concretizzazione della filosofia di “neutralità tecnologica” del marchio, che integra motori endotermici, ibridi e ora anche propulsione a zero emissioni.

Il progetto

La nuova Ferrari Elettrica nasce da un progetto sviluppato interamente a Maranello e integra oltre sessanta brevetti originali. Telaio e scocca impiegano il 75% di alluminio riciclato, riducendo di circa 6,7 tonnellate le emissioni di anidride carbonica per ogni vettura prodotta. L’architettura è completamente nuova: il pacco batteria, realizzato e assemblato in sede, è parte strutturale del telaio e contribuisce a un baricentro più basso di 80 millimetri rispetto a un modello tradizionale. I moduli, disposti tra gli assi anteriore e posteriore, assicurano equilibrio dei pesi e una dinamica di guida fedele alla tradizione Ferrari. La vettura è spinta da due assali elettrici, ciascuno con due motori sincroni a magneti permanenti, sviluppati in-house e derivati dalla tecnologia di Formula 1. L’assale anteriore eroga fino a 300 kW, quello posteriore raggiunge 620 kW, per una coppia complessiva di 8000 Nm. Grazie a un sofisticato sistema di torque vectoring, la potenza viene distribuita in modo predittivo alle quattro ruote, garantendo agilità e controllo in ogni condizione. L’eManettino, nuovo selettore dedicato, consente di scegliere tra tre modalità di guida – Range, Tour e Performance – modificando in tempo reale la risposta della vettura.

Il presidente Elkann: “Progresso unito alla creatività del design”

Per il presidente esecutivo del Cavallino, John Elkann, “con la nuova Ferrari elettrica, affermiamo ancora una volta la nostra volontà di progresso unendo la disciplina della tecnologia, la creatività del design e l'arte della produzione. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi di annunciare l'M-TECH Alfredo Ferrari, un centro educativo all'avanguardia qui a Maranello che ispirerà e formerà generazioni di ingegneri, tecnici e innovatori. Queste pietre miliari riflettono il nostro impegno più profondo verso le nostre persone e verso l'Italia, garantendo che Ferrari rimanga unica”. Il cuore elettrico è una batteria da 195 Wh/kg, la più densa della categoria, dotata di un sistema di raffreddamento integrato nel pianale. Ogni cella è monitorata da una rete di sensori e controllata da un software sviluppato a Maranello che aggiorna 200 volte al secondo i parametri dinamici della vettura. L’obiettivo è chiaro: garantire un’esperienza di guida autenticamente Ferrari, fatta di prontezza, precisione e piacere meccanico.

L’ad Vigna: “lncontro di heritage, tecnologia e racing”

Secondo Benedetto Vigna, a.d. Ferrari, il posizionamento unico di Ferrari nasce dall’incontro di heritage, tecnologia e racing. Gli insegnamenti del nostro fondatore, il suo spirito visionario, la sua volontà di ridefinire i limiti del possibile, uniti a una profonda anima sportiva, definiscono ancora oggi chi siamo e guidano le nostre ambizioni per il decennio in corso. Ambizioni che vivono in ciascuna attività della Società e che realizzeremo, grazie all’impegno delle nostre persone e alla fiducia di tutti gli stakeholder”.

Il sound

Un ruolo centrale è affidato anche al sound. Ferrari ha scelto di non imitare artificialmente il rumore dei motori termici, ma di amplificare le vibrazioni autentiche dei componenti elettrici. Un sensore sull’assale posteriore cattura le frequenze del powertrain e le trasmette in abitacolo, restituendo al pilota un feedback naturale e coerente con la dinamica della vettura. La sospensione attiva di terza generazione, alimentata a 48V, ottimizza comfort e handling grazie al controllo indipendente di ogni ruota. Anche gli pneumatici sono stati sviluppati ad hoc, riducendo del 15% la resistenza al rotolamento senza sacrificare l’aderenza. Con questa piattaforma, Ferrari non presenta solo una nuova tecnologia, ma una visione: dimostrare che l’elettrico, se interpretato con la stessa passione e precisione artigianale che da sempre contraddistingue il marchio, può offrire emozioni e prestazioni degne del Cavallino Rampante.