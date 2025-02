Ferrari, premio di oltre 14mila euro ai dipendenti

Modena, 4 febbraio 2025 – Il premio competitività per i 5mila dipendenti Ferrari quest’anno ammonta a 14.400 euro. Un aumento di ben 900 euro rispetto ai 13.500 euro dell’anno scorso.

È l’annuncio di Benedetto Vigna, l'amministratore delegato della casa di Maranello, che ha anche comunicato il lancio di sei nuovi modelli per l’anno in corso, tra cui anche la prima Ferrari elettrica.

In arrivo la prima Ferrari full electric

“Quest'anno lanceremo 6 nuovi modelli e, tra questi, la prima Ferrari elettrica di cui posso dire poco, se non che sarà full electric” ha annunciato Vigna. “La presentazione avverrà in un modo innovativo e unico al Capital Markets Day del 9 ottobre, quel giorno ci saranno un sacco di elettroni in giro per Maranello”, ha aggiunto.

"Noi non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di addizione. Non lasciamo qualcosa per sostituirla con un'altra, ma aggiungiamo alle termiche e alle ibride l'auto a trazione elettrica completa. Procediamo come previsto”, ha spiegato.

Nel 2024 ricavi in crescita

Per quanto riguarda i dati del 2024, invece, Ferrari ha fatto segnare ricavi netti pari a 6.677 milioni, in crescita dell'11,8% o del 13,4% a cambi costanti. L'Ebitda si è attestato a 2.555 milioni, in crescita del 12,1% rispetto all'anno precedente e con un margine dell'Ebitda del 38,3%.

Nel 2024 l'Ebit è stato pari a 1.888 milioni, con un aumento del 16,7% rispetto all'anno precedente e un margine dell'Ebit del 28,3%. I proventi finanziari netti dell'esercizio si sono attestati a 1 milione rispetto agli oneri finanziari netti pari a 15 milioni dell'anno precedente, un risultato riconducibile principalmente all'impatto netto positivo dei cambi e ai maggiori interessi sulla liquidità detenuta dal Gruppo. Nel corso dell'esercizio l'aliquota fiscale effettiva è stata pari al 19,2% e riflette principalmente la stima dei benefici attribuibili al Patent Box e agli incentivi fiscali per le spese agevolate relative a ricerca e sviluppo e investimenti.