Modena, festa a sorpresa per Francesco Benatti: protagonista del Biomedicale

Festa per Francesco Benatti, ad di B.Braun

Mirandola, 31 gennaio 2023 – Nessuno è voluto mancare alla festa a sorpresa organizzata presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, a Mirandola, per salutare Francesco Benatti, AD di B. Braun Avitum Italy in occasione del suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Dipendenti nuovi ed ex, autorità e, direttamente dalla Germania, anche Anna Maria Braun, CEO del Gruppo, si sono riuniti per festeggiare Benatti che con professionalità, passione e dedizione ha dedicato la sua vita allo sviluppo e al successo dell’azienda.

Presenti anche il sindaco di Mirandola Alberto Greco, la consigliera regionale Palma Costi e Morena Diazzi Direttore Generale Regione Emilia-Romagna per ringraziare Benatti dell’impegno sul territorio.

Francesco Benatti è infatti una figura di riferimento nello sviluppo del biomedicale della bassa modenese, fin dai primi anni Ottanta, quando questo settore era agli esordi nel mirandolese.

Nel 2008 B. Braun Carex SpA diventa B. Braun Avitum Italy SpA e Benatti assume il ruolo di amministratore delegato, incarico mantenuto fino ad oggi.

Nel 2012 Benatti ha guidato l’azienda attraverso gli ostacoli del sisma, riuscendo a ricostruire in tempi record e addirittura ad ampliare l’azienda.

“È stata per me un’emozione grandissima, sono molto orgoglioso dell’azienda che è B. Braun Avitum Italy e di aver fatto parte del suo percorso di crescita. L’azienda è fatta di persone e oggi è stata davvero un’occasione per salutarle tutte e sentire il loro calore dopo tanti anni trascorsi insieme, tra difficoltà e rinascite, proprio come in una famiglia”, ha detto Francesco Benatti commentando l’evento.