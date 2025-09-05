Il futuro del Caffè Concerto di Modena, Fdi: il Comune chiarisca

Modena, 5 settembre 2025 – Pochi giorni fa, sulle vetrate del locale, è apparsa la scritta: “A breve Caffè Concerto chiuderà temporaneamente. Stiamo per presentare il progetto sviluppato nel rispetto del bando pubblico con l’obiettivo di restituire a questo luogo la funzione e il valore che merita. Speriamo di poter iniziare presto i lavori. Nel frattempo, grazie a chi continua a esserci e a sostenerci”.

Si tratta di uno dei locali simbolo di Modena, affacciato in piazza Grande e, in passato, molto frequentato. Per questo il consigliere comunale di Fdi Dario Franco ha deciso di interrogare la giunta Mezzetti per sapere quale sia l’ammontare del debito che la società ’Rrem’ ha nei confronti del Comune di Modena e dei gestori delle utenze. E non solo.

“I locali di Caffè Concerto rappresentano un importante asset immobiliare del Comune di Modena e deve essere maggiormente valorizzato integrato all’interno della molteplice offerta ristorativa cittadina”, dice in premessa il meloniano per poi ricordare che “dai mezzi di stampa si è appreso che il 9 aprile 2025 l’amministratore della Retail Real Estate Management srl, Gustavo Criscuolo, ha richiesto, a fronte di un progetto di rilancio da quasi mezzo milione di euro, la proroga della concessione di ulteriori quattro anni per completare la ristrutturazione e ammortizzare le spese”. Con una lettera di risposta (apparsa su un comunicato stampa del Comune) il direttore generale del Comune Lorenzo Minganti ha evidenziato che l’attuale gestore ha ritardi nei pagamenti dei canoni di concessione e delle spese delle utenze e che l’amministrazione sarà “pronta a tutelarsi anche giudizialmente, senza escludere di individuare un nuovo gestore”.

E dunque Franco si è attivato. “Alla luce delle inadempienze indicate dal direttore generale in risposta alla richiesta di ‘Rrem”, Franco chiede alla giunta comunale di capire “quale sia l‘iter giudiziario-amministrativo che l’amministrazione comunale vuole intraprendere” e per quale motivo “non abbia già revocato la concessione visto che a tutt’oggi, non sono stati rispettati gli impegni contrattuali previsti ed in particolare la ristrutturazione dei locali, dai giornali si apprende che non sia presente nemmeno un progetto”.