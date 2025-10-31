Illuminazione pubblica a Modena, dopo 80 anni Hera cede il passo: Edison vince l’appalto

Modena, 31 ottobre 2025 – Colpo di scena nella gestione dell’illuminazione pubblica. Hera Luce non ce l’ha fatta e ad aggiudicarsi la gara indetta dal Comune è stata Edison, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le differenze di punteggio sul piano tecnico sono state minime: 65,43 per Edison, 64,63 per Hera Luce, 63,83 per Engie Servizi. Gli altri a seguire. La differenza l’ha fatta l’offerta economica.

L’esito della gara e quindi il rapporto con il nuovo titolare non è stato ancora formalizzato: occorrerà definire questo passaggio per stipulare il contratto operativo. Edison gestirà il servizio per nove anni, per una spesa complessiva di oltre 52 milioni di euro.

Per la gestione dell’illuminazione pubblica erano giunte in Comune otto candidature. Oltre a Hera ed Edison (multiutility controllata interamente dal gruppo francese Électricité de France come specifica La Pressa.it), si erano presentati alla gara anche City Green Light, Enel Sole, Consorzio Innova, Agsm, Civismart, Engi Servizi.

Un cambio al timone storico si diceva, “è la prima volta dopo 80 anni che il Comune di Modena fa una gara di questo tipo, la concorrenza è sempre un beneficio per i cittadini”, ebbe a dire l’assessore Paolo Zanca nell’annunciare la gara. Nel 2022, ultimo anno di concessione, la luce in città costava fino a 7,5 milioni di euro l’anno: l’attuale base d’asta si attesta sui sei milioni circa. Vuol dire che il risparmio ammonterà grossomodo a 1,7 milioni di euro l’anno per le casse pubbliche.

L’illuminazione (adesso la città conta 32mila punti luce) e i semafori di Modena sono stati gestiti prima internamente al Comune attraverso Meta e poi nel 2006 c’è stato il passaggio ad Hera. Uno scenario cristallizzato fino a quando alcune aziende (tra cui proprio Edison) hanno fatto ricorso prima al Tar poi al Consiglio di stato contestando i contratti. Gli organi amministrativi hanno dato ragione ai ricorrenti facendo decadere il contratto del Comune di Modena con Hera al dicembre del 2022 quando doveva scadere nel 2027”.

In questi tre anni di interregno si è proceduto attraverso un ‘atto d’obbligo’ nei confronti di Hera Luce a un prezzo più basso, “perché occorrevano i tempi tecnici per organizzare la gara”. Il nuovo gestore dovrà occuparsi anche dei consumi energetici: l’85 per cento delle rete è a led, uno degli obbiettivi è arrivare al 100 per cento e potenziare la visibilità in città, oltre a prevedere sistemi di illuminazione intelligente sulle strisce pedonali, piste ciclabili.

Superfluo sottolineare come la partita sull’illuminazione pubblica abbia anche un risvolto politico: l’attuale amministrazione comunale ha sempre rivendicato, al di là degli obblighi imposti dagli organi amministrativi, la necessità di aprire alle gare i principali servizi pubblici.