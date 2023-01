Kerakoll, Marco Zini è il nuovo Ceo

Marco Zini, 53 anni, nuovo Ceo di Kerakoll

Sassuolo, 13 gennaio 2023 – Marco Zini assumerà i ruoli di Group Ceo membro del Board di Kerakoll. Zini prende il posto di Andrea Remotti che a novembre aveva lasciato determinando un altro scossone nell’azienda dopo la rottura del figlio Gian Luca Sghedoni con il resto della famiglia nel 2019. Per l’addio di Remotti dall’azienda parlarono di "risoluzione consensuale" pur non precisando i motivi alla base delle dimissioni del manager.

Adesso subentra Marco Zini, 53 anni, dal 2017 Group Managing Director di San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia. Nel suo percorso professionale, vanta una pluriennale esperienza internazionale nei settori consumer ed industrial (largo consumo, elettrodomestici e materiali da costruzione), dove ha ricoperto incarichi operativi in area marketing & sales e, in seguito, di vertice, in qualità di President & Managing Director, in grandi aziende familiari e multinazionali (Danone, Ferrero, Kpmg, Indesit, Assa Abloy e San Marco Group), maturando un’esperienza globale completa.

Con l’ingresso di Zini, Kerakoll, riferiscono dall’azienda, "rafforza la propria struttura apicale, affiancando un’ulteriore professionalità di alto livello ai manager di indiscusso valore ed ai membri della famiglia proprietaria".

Kerakoll ha realizzato anche nel 2022 una crescita sia in termini di fatturato consolidato, che si attesta su un incremento di circa il 25% sul 2021, sia in termini di numero di collaboratori nel mondo, che ha superato le 2.400 unità.

“Abbiamo programmi di crescita molto importanti – ha commentato Romano Sghedoni, presidente di Kerakoll – e per questo motivo abbiamo l’esigenza di ampliare il nostro team di vertice con l’ingresso di manager qualificati ed allineati ai nostri valori. Siamo certi che la scelta di Marco Zini, persona di grande esperienza, sia stata la migliore per integrare, supportare ed orientare il team manageriale del Gruppo, affiancandosi alla famiglia in questo compito sempre più impegnativo e sfidante".

Sghedoni si dice fiducioso "di continuare a rafforzare le relazioni con la nostra clientela migliorando ulteriormente la qualità del binomio prodotto-servizio grazie al supporto del nostro Centro Ricerche (il più avanzato nel settore a livello mondiale), della funzione di Central Engineering e dei nostri professionisti (Agenti, Manager commerciali e di prodotto), in Italia e all’estero".