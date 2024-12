La tariffa puntuale dei rifiuti di Hera si allarga: ecco dove

Savignano sul Panaro (Modena), 2 dicembre 2024 – Anche il comune di Savignano sul Panaro manda ‘in soffitta’ la Tari per passare alla Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp). Così, dal primo gennaio 2025, la bolletta terrà conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto dagli utenti.

Il passaggio alla Tcp rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata. Per accedere alla raccolta rifiuti è necessario possedere le dotazioni, che comprendono anche il bidoncino per l’indifferenziato. Il mancato ritiro del bidoncino comporta l’applicazione di una penale, oltre al pagamento degli svuotamenti prestabiliti ogni anno e previsti dalla Tcp.

La Tcp sarà fatturata direttamente da Hera. Come per la Tari, l’importo è calcolato anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche). Si aggiunge, però, in bolletta un’altra voce: la quota variabile di base, cioè la quantità prestabilita di indifferenziato prodotta ogni anno; solo se questa quantità verrà superata, sarà calcolata anche un’ulteriore quota (la quota variabile aggiuntiva).

Le tariffe applicate e il regolamento della Tcp saranno stabiliti dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (Atersir) entro il primo semestre 2025 e si potranno consultare nell’area “Assistenza” del sito del Gruppo Hera selezionando il proprio Comune.

L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la Tcp è quello indifferenziato, che viene conteggiato considerando l’intero volume conferito al servizio. Per risparmiare, quindi, si consiglia di esporre il contenitore dell’indifferenziato solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto con tessera per l’indifferenziato (per Savignano presente solamente al centro di raccolta comunale di via Sant’Anna), di gettare un sacchetto riempito adeguatamente. Tutte le raccolte differenziate sono invece gratuite. La prima bolletta relativa al periodo che inizia a gennaio 2025, verrà inviata da Hera durante l’estate 2025 e conterrà il numero dei conferimenti effettuati fino a quel momento.

Il numero dei conferimenti prestabiliti previsti nella nuova bolletta, per le famiglie, dipende dal numero di componenti del nucleo familiare. Il numero di conferimenti cresce progressivamente all’aumentare del numero dei componenti. A Savignano sono previste cinque fasce, da un solo componente fino a 5 componenti e oltre. Ad esempio, per chi abita da solo è previsto un numero di conferimenti già compresi in bolletta pari a 12 all’anno, equivalenti a 480 litri. Per una famiglia di due persone i conferimenti prestabiliti sono 15, se i componenti del nucleo familiare sono tre sarà possibile esporre la pattumella da 40 litri 18 volte in un anno senza pagare di più, 21 sono i conferimenti previsti per le famiglie di 4 persone, 24 per quelle da 5 componenti in su. Solo i conferimenti in più saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Per quanto riguarda le imprese, il numero di conferimenti prestabiliti annui è 24 per tutte le dimensioni dei contenitori in dotazione (con volumetria fino a 1.700 litri).

Per diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni sul passaggio alla Tcp, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico che si terrà in municipio mercoledì 4 dicembre (alle 18 per le utenze non domestiche e alle 20.30 per le famiglie).

Per tutelare le famiglie che gettano nei rifiuti pannolini e pannoloni, a Savignano verranno messi a disposizione degli svuotamenti ulteriori rispetto a quelli prestabiliti. In caso di bambini con età inferiore ai 36 mesi, l’agevolazione è riconosciuta in automatico. In tutti gli altri casi sarà necessario presentare richiesta di agevolazione al servizio clienti Hera a partire dal mese di giugno 2025. Per il solo anno di avvio della Tcp (il 2025) l’agevolazione sarà applicata con la dovuta retroattività se la richiesta perverrà entro la fine del 2025.

È possibile ritirare il kit per la raccolta differenziata allo sportello clienti Hera di Vignola in via Caduti sul Lavoro 123, il lunedì dalle 8 alle 16 e da martedì a sabato dalle 8 alle 13.30.

Per informazioni sui servizi ambientali, sulla nuova tariffa, per attivare o variare un’utenza, è a disposizione il numero gratuito dedicato 800.862.328, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. È possibile anche scrivere una email all’indirizzo clienti.tcp@gruppohera.it.