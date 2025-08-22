Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Economia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
EconomiaMaserati, un anno e mezzo da incubo: “Pochi giorni lavorati e stipendi ridotti all’osso”
22 ago 2025
JACOPO GOZZI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Economia
  4. Maserati, un anno e mezzo da incubo: “Pochi giorni lavorati e stipendi ridotti all’osso”

Maserati, un anno e mezzo da incubo: “Pochi giorni lavorati e stipendi ridotti all’osso”

La sindacalista della Fiom: togliere modelli a Mirafiori non risolve la situazione. “Abbiamo bisogno di qualcuno che creda davvero in questo marchio”

Maserati, manifestazione dei lavoratori; nel tondo, Stefania Ferrari, segretaria della Fiom Cgil di Modena

Maserati, manifestazione dei lavoratori; nel tondo, Stefania Ferrari, segretaria della Fiom Cgil di Modena

Per approfondire:

Modena, 22 agosto 2025 – Paolo D’Agostino, 42 anni, originario della provincia di Foggia, è operaio di linea nel reparto carrozzeria dello stabilimento Maserati di Modena. Come molti suoi colleghi, da un anno e mezzo a questa parte, vive una situazione lavorativa ed economica sempre più instabile, che incide profondamente anche sulla vita familiare. “Per me – spiega D’Agostino – lavorare in Maserati è sempre stato un sogno. Purtroppo, da qualche anno a questa parte, non è più così. La situazione è davvero complicata: siamo in cassa integrazione continua da inizio 2024; inoltre, da gennaio ad agosto, abbiamo lavorato in media cinque giorni al mese. Ho due figli, le spese quotidiane e gli imprevisti non mancano, mentre lo stipendio netto mensile si riduce anche di 500 euro”.

Approfondisci:

La lunga crisi della Maserati: Modena col Tridente spuntato, voci di vendita e ammortizzatori sociali

La lunga crisi della Maserati: Modena col Tridente spuntato, voci di vendita e ammortizzatori sociali

A confermare lo scenario è Stefania Ferrari, segretaria della Fiom Cgil di Modena. “Nel primo semestre di quest’anno – spiega Ferrari – gli operai hanno svolto un numero davvero esiguo di giornate lavorative”. Sebbene l’annunciato ritorno della produzione di Maserati GranTurismo e GranCabrio allo stabilimento di Modena sia una notizia accolta positivamente, secondo i sindacati non basta. “Quello operato dall’azienda – prosegue Ferrari – è uno spostamento che, se da un lato porta un po’ di respiro a Modena, dall’altro evidenzia un grave problema strutturale. Togliere due modelli a Mirafiori significa dover ripensare anche gli obiettivi produttivi di quel sito e, allo stesso tempo, molto probabilmente lasciare senza occupazione i lavoratori che producevano lì”. In conclusione, nonostante un previsto miglioramento, le richieste del sindacato sono chiare: servono nuovi modelli per fermare il calo occupazionale. “Abbiamo bisogno, soprattutto, di qualcuno che creda davvero in questo marchio”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata