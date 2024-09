Massimo Bottura apre un nuovo ristorante a Miami: ecco i piatti più originali del menù

Modena, 27 settembre 2024 — Due soli giorni e il ‘Torno Subito’ sta già riscuotendo il suo successo. Il ristorante di Massimo Bottura e Lara Gilmore è stato aperto questo mercoledì in Florida, a Miami (Usa), richiamando molti cittadini locali ma anche italiani trapiantanti in America. Si tratta della terza sede dei ristoranti della Francescana Family. Il locale è stato aperto sul rooftop panoramico di “Julia & Henry’s”, una food hall nell’Arts District di Downtown, dopo diversi mesi di ristrutturazione e preparazione del locale. ‘Torno subito’ riprende come nome il titolo di un’opera dell’artista Maurizio Cattelan.

Il menù del locale è tipicamente italiano, ma dalle proposte sicuramente stravaganti. Come dessert, infatti, viene proposta una fetta di pizza Marinara, nel vero stile di chi inizia la cena puntando prima al dolce piuttosto che alla portata principale. Tra i primi, oltre alle particolari “Fettuccine Alfredo” (con funghi e tartufo), “Cacio e Pepe agli States” (con essenze di agrumi) e agli hamburger all’emiliana, ci sono altre tipicità emiliane, ovvero la terra da dove Bottura proviene.

Il nuovo punto 'Torno Subito' di Massimo Bottura a Miami

Tra le pietanze particolari spicca anche l’insalata ‘moderna’ Modena-Dubai-Miami e i suoi ben 14 condimenti, poi il cocktail di gamberi, le tagliatelle al ragù e i tortellini in crema di parmigiano. Ma ci sono anche la porchetta di pesce, le costine alla modenese con l’ananas e infine torta Key Lime Pie e Tiramisù. Tra le focacce quella con stracciatella, coppa, mostarda e aceto balsamico, oltre a quella ai ‘6 formaggi’. Insomma, chi vive in Italia e vorrà provare nuove tendenze, con base sempre però la tradizione italiana, dovrà volare fino agli States. Ma occhio, però, per prenotare c’è già un po’ di fila. Meglio anticipare i tempi. Quello che è certo, infine, è che il successo di Bottura continua ad aumentare. Lo chef modenese intanto sta già coordinando, insieme allo chef Bernardo Paladini, ben quattro sedi: la Gucci Osteria di Firenze e i tre punti ‘Torno Subito’ in giro per il mondo. I primi due a Dubai (nel 2019) e Singapore, lo scorso anno. Il tutto oltre a Franceschetta58, Il Cavallino, Casa Maria Luigia, il Gatto Verde e la recente consulenza per il Belmond Hotel Cipriani di Venezia. Insomma, un impero culinario che si sta espandendo sempre di più.