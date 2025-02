Gli oscar del Parmigiano, la casara Alessia Zini di ‘4 Madonne’ trionfa a Londra

Modena, 5 febbraio 2025 - Ha brillato a Londra il formaggio ‘4 Madonne Caseificio dell’Emilia’, che ha sede a Lesignana di Modena, guidato da una casara, Alessia Zini. Una serata trionfale, ieri, per due aziende modenesi, aderenti entrambe a Confcooperative Terre d’Emilia: La Guardia di Coscogno di Pavullo e 4 Madonne appunto.

Il Parmigiano Reggiano prodotto da ‘4 Madonne’ nel suo stabilimento di Varana di Serramazzoni è stato giudicato quello con il miglior profilo aromatico e la migliore struttura da una giuria internazionale composta da chef, ristoratori, personaggi televisivi, giornalisti e scrittori di cucina tra i più amati del Regno Unito.

Dal 2016 è una donna, Alessia Zini, a guidare lo stabilimento di Varana. "Alessia è una professionista straordinaria e componente fondamentale di una filiera di altissima qualità – commenta il presidente del 4 Madonne Caseificio dell’Emilia Andrea Nascimbeni - Quella del Parmigiano è una tecnica antica che si rinnova continuamente e il premio alla nostra casara è la dimostrazione del ruolo crescente delle donne nell'industria casearia, anche in posizioni tradizionalmente ricoperte da uomini. Siamo orgogliosi di rappresentare il Parmigiano Reggiano nel mondo. Il valore delle eccellenze va sempre più promosso, perché ancora oggi sono numerose le imitazioni che sottraggono ricchezza al territorio e ingannano i consumatori. Per contrastare tali fenomeni – ha concluso - occorre far conoscere i prodotti e diffondere la cultura del loro valore”.

La competizione si è svolta al British Museum di Londra in occasione della consegna del Casello d’Oro Awards, organizzata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano. Si tratta del premio, giunto alla seconda edizione, riservato ai caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2024. Nella zona d’origine della Dop si svolgono da dodici anni gare annuali denominate “Palio del Parmigiano Reggiano”; ogni caseificio consorziato può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano. I formaggi in concorso vengono valutati da esperti dell’Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano. L’anno scorso La Guardia ha vinto il Palio del Frignano, mentre il 4 Madonne è risultato vincitore di quattro palii: GustiaMo (Modena) con la stagionatura di 40 mesi prodotta nello stabilimento di Baggiovara e quella di 24 mesi prodotta nello stabilimento di Medolla, Palio di San Petronio (Bologna) con il Parmigiano Reggiano 24 mesi prodotto nello stabilimento di Valsamoggia e Palio Città di Casina con il prodotto stagionato 24 mesi uscito dallo stabilimento di Varana di Serramazzoni.