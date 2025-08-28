Rifiuti, vademecum per le imprese: “Attenti a quanti bidoni si chiedono”

Modena, 28 agosto 2025 – Servizi personalizzati per imprese e ristoranti, ma attenzione: se si richiedono troppi bidoni (e troppo grandi) rispetto alle necessità, nel 2026 si pagherà di più. L’avvertimento è dell’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari che dopo aver illustrato nei giorni scorsi il funzionamento del nuovo sistema e la composizione della tariffa per le utenze domestiche, spiega come dovranno regolarsi invece le aziende. Ricorda che alle utenze non domestiche già oggi sono offerti servizi personalizzati: significa che la frequenza dei passaggi per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti viene fissata secondo le singole necessità, anche sette giorni su sette.

“La stragrande maggioranza delle imprese – sottolinea Molinari – ha la possibilità di conferire il rifiuto indifferenziato 24 volte l’anno, vale a dire grossomodo due volte al mese”. Tuttavia, gli operatori di Hera, svuoteranno i bidoni ogni volta che li troveranno in strada, tutte le settimane: si potrebbe cioè arrivare a 52 svuotamenti, 28 volte più del consentito. “Quella quota eccedente nel 2025 verrà solo indicata nella fattura. Dal 2026 verrà anche conteggiata nella ‘bolletta’”.

Per evitare sgradevoli sorprese il consiglio dell’assessore è calibrare bene le dotazioni in base ai propri reali bisogni ed esporre in strada i contenitori solo se sono pieni: “Hera ha consegnato alle imprese e agli studi professionali i contenitori per la carta, la plastica e l’indifferenziata sulla base delle quantità e le dimensioni che hanno richiesto”. Tutti elementi che concorrono alla formazione della tariffa puntuale secondo la formula: numero dei bidoni moltiplicato per il volume (litri). I contenitori possono essere di varia dimensione: spaziano dai 30 ai 1.700 litri (ci sono anche da 40, 120, 240, 360, 1.100) per 24 conferimenti minimi l’anno. Poi ci sono altre tipologie più grandi (da 3.200, 5mila e 24mila litri), ma le aperture massime consentite in questo caso sono 20. “Il punto è che se il bidone è troppo grande, quindi non del tutto pieno quando viene svuotato, si pagherà ‘vuoto per pieno’. Per pagare di meno allora conviene sostituire il bidone grande con uno più piccolo”.

L’altro suggerimento è accertare i metri delle superficie produttive: “Nel nuovo regolamento vengono indicate le aree che non devono essere considerate nella formazione della tariffa, ad esempio quelle sulle quali viene esercita l’attività produttiva: quindi consiglio alle imprese di verificare gli spazi dichiarati negli anni precedenti. Ricordo che le superfici sono la componente più importante nel calcolo della tariffa”.

Un’altra novità prevista riguarda l’Iva: “La fattura che Hera invierà ha in evidenza l’Iva al 10 per cento: le imprese potranno detrarla, a differenza della Tari dove non era messa in evidenza”. L’ultimo consiglio “è quello di rivolgersi direttamente ad Hera per ogni dubbio, telefonando o scrivendo”.