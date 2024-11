Affitti a Modena, la mappa delle zone più care. "Spese folli per gli studenti"

Modena, 13 novembre 2024 - Circa 450 euro per un monolocale a Baggiovara, che si trasformano in 600 (e oltre) se l’appartamento, delle stesse dimensioni, si trova in centro storico o nelle zone limitrofe. 900, invece, quelli che si dovranno sborsare in media se si decide di affittare un trilocale nel cuore della città: una somma che prevede dunque 200 euro in più rispetto ai prezzi medi degli appartamenti in affitto in zona Buon Pastore.

Sono solo alcune delle cifre immortalate nero su bianco dall’ analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che ha messo sotto la lente di ingrandimento sei aree della nostra città e alcune zone della nostra provincia.

Si parte, per l’appunto, dai 450 euro chiesti in media per un monolocale a Baggiovara, fino ad arrivare ai 600 per un bilocale e 800 per un trilocale nella stessa area. Prezzi simili, da quanto risulta, in zona Buon Pastore (600 per un bilocale, 700 per un trilocale euro/mese) mentre si arriva a 600 per un monolocale e 750 per un trilocale nelle zone semicentrali.