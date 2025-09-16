Sciopero alla Motovario: “Obbligati a portare sempre gli occhiali protettivi”

Modena, 16 settembre 2025 – Occhiali protettivi da utilizzare sempre, “in qualsiasi mansione e in qualsiasi circostanza”. È questo l'oggetto di scontro alla Motovario di Formigine, azienda tra i leader mondiali della produzione di motoriduttori, dove per il secondo giorno i sindacati metalmeccanici hanno proclamato uno sciopero di quattro ore con "adesione pressoché totale da parte dei lavoratori alla mobilitazione".

Per Fiom-Cgil Modena, Fim Cisl Emilia Centrale e Rsu Motovario si tratta di "una applicazione non solo totalmente priva di senso, ingiustificata e in violazione del Ddl 81/08 sulla sicurezza sul lavoro", ma "soprattutto una modalità che non riduce i rischi di infortunio, ma al contrario li aumenta".

"È giusto indossare gli occhiali protettivi quando serve - dice Giuseppe Faillace rappresentante lavoratori sicurezza Fiom Cgil - diventa pericoloso e dannoso indossarli quando non serve come peraltro succede in ogni altra azienda del settore". La decisione aziendale, spiegano i sindacati, crea paradossi per cui un lavoratore è costretto a indossare gli occhiali protettivi anche solo per andare in bagno o andare in sala ristoro e crea vere e proprie situazioni di pericolo. "Per esempio imporre ai guidatori di carrello elettrico l'utilizzo degli occhiali (cosa di cui non hanno bisogno essendo all'interno di una cabina e lontani da ogni lavorazione) limita loro enormemente la visuale incrementando il rischio di incidente e dunque di infortunio". Sindacati e Rsu\Rls hanno allertato la medicina del lavoro "che si è prontamente attivata e restano in attesa anche del suo responso".