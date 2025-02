Skipass, spunta una fiera simile a Milano. A Modena evento ‘diffuso’ ad ottobre

Ha fallito per un soffio il traguardo dei 30 anni finendo così nell’oblio. Per Modena, e il suo quartiere fieristico, la manifestazione Skipass ha rappresentato per decenni un vanto e un appuntamento unico nel suo genere, punto di riferimento per il mondo delle attività economiche che ruotano attorno agli sport invernali, dai comprensori turistici alle aziende produttrici di materiali, fino ovviamente agli sportivi stessi. La parola ‘fine’ messa un anno fa da BolognaFiere (proprietaria di ModenaFiere) generò amarezza e delusione.

Ma adesso qualcun altro sembra credere nuovamente in quel tipo di kermesse, anche se (purtroppo) lontano da Modena. È di questi giorni, infatti, l’annuncio di un grande evento che si terrà a Milano richiamando le stesse premesse e lo stesso spirito del celebre Skipass ‘made in Modena’. C’è già un titolo e una data: ‘Apreski – Milano Mountain Show’ è fissata in calendario dal 16 al 19 ottobre 2025 presso il Big Theatre, zona Mind (Milano Innovation District) di Rho Fiera. "La montagna – recita l’annuncio della manifestazione – torna in città per riunirsi, discutere, dialogare e guardare insieme al futuro. Nella stagione che porterà all’evento a cinque cerchi, nasce a Milano un appuntamento destinato a riunire tutti i protagonisti e stakeholders degli sport invernali".

Anche il programma, in via di definizione, ricorda quello che è stato (è ha rappresentato) un tempo lo Skipass, con una prima fase della fiera (i primi due giorni) dedicata più agli addetti ai lavori per parlare di numeri, strategie e prospettive per la montagna e un’altra (il 18 e 19) più incentrata sulle attività che interessano e appassionano il grande pubblico, compresa la presentazione di attrezzature e abbigliamento. Sarebbe sbagliato parlare di un ‘copia e incolla’, anche perché la manifestazione milanese beneficerà del volano delle prossime Olimpiadi Invernali, ma allo stesso tempo l’effetto nostalgia per i tanti che hanno amato e frequentato Skipass per anni è garantito.

Ma era proprio impossibile trattenere a Modena una kermesse così di valore, nonostante l’indubbia flessione di presenze e proposte delle ultime edizioni? Un anno fa Bologna Fiere parlò di "costi organizzativi ormai troppo alti e mutate condizioni del settore", motivazione confermata oggi da Marco Momoli, direttore di ModenaFiere, contattato dal Resto del Carlino: "Le ragioni che ci hanno portato a non fare più Skipass sono legate soprattutto alle mutate dinamiche del mercato, che negli anni si è spostato dall’acquisto al noleggio di attrezzature con la conseguente mancanza d’interesse delle aziende di materiali per la manifestazione". Però non tutto è perduto e forse un po’ di luce in fondo al tunnel per gli amanti della montagna e degli sport invernali c’è. Pare, infatti, che il Comune di Modena stia pensando a qualcosa che verso fine 2025 proverà a riportare sul territorio i fasti delle prime edizioni dello Skipass, anche se in maniera più diffusa. È in corso di studio, infatti, una sorta di fiera dislocata in più location dedicata al turismo, allo sport e all’Appennino. Nessun dettaglio per ora. Ma i lavori sarebbero in corso.