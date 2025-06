Tariffa puntuale dei rifiuti, le regole a Modena. Spunta la maxi franchigia: “Pannoloni, gratis 2 aperture al giorno”

Modena, 29 giugno 2025 – Una famiglia con un componente potrà conferire fino a 20 volte all’anno, se è composta da due persone fino a 28. Ogni apertura di cassonetto in più costerà 1,65 euro. E per chi certifica l’utilizzo di pannoloni e pannolini sono previste delle deroghe, fino a 720 conferimenti in più l’anno, praticamente due al giorno.

Sono le soglie elaborate in commissione che domani saranno presentate al Consiglio comunale, dove sarà approvata la Tariffa puntuale per il 2025, la modalità di pagamento della spazzatura in base a quanto effettivamente si getta nel cassonetto. Le delibere saranno illustrate dall’assessore al Bilancio e Ambiente Vittorio Molinari.

Il regolamento per la disciplina della tariffa fissa i paletti per il nuovo modello di gestione che si pone un duplice obiettivo: la riduzione dei rifiuti alla fonte e una raccolta differenziata di qualità, e l’introduzione di una “tariffa più equa collegandola alla produzione effettiva di indifferenziato per il quale viene introdotto un elemento variabile legato alla quantità di rifiuti conferito”. La logica politica della Tariffa corrispettiva puntuale è che ’più butti, più paghi’.

Come ha detto l’assessore Molinari in commissione, “non è un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale che stimoli, secondo il meccanismo della cosiddetta ’spinta gentile’, cittadini e imprese verso la riduzione, il riuso e il riciclaggio”. Stiamo parlando, ha aggiunto l’assessore, “di regole che non sono scritte sul marmo: siamo disponibili a continue modifiche a partire dal 1° luglio e per i prossimi anni”.

Nel dettaglio, il numero dei componenti del nucleo familiare determina la soglia dei conferimenti nel cassonetto per l’indifferenziata da 30 litri (quello che si apre con la carta Smeraldo). I numeri proposti sono più alti di un terzo (del 30 per cento) rispetto alla tabella definita “virtuale” dal sindaco e circolata a gennaio: vale a dire che per un nucleo costituito da un solo componente il limite è di 20 conferimenti l’anno, in pratica 1,7 al mese; le famiglie con due persone possono arrivare a 28 (2,3 al mese); 32 per tre componenti (2,7 al mese); 36 per quattro (3 al mese) e 40 per i nuclei da quattro persone in su (3,3 al mese). Ogni apertura aggiuntiva costerà all’utente 1,65 euro.

Il regolamento che sarà illustrato lunedì in Consiglio tiene conto delle situazioni particolari: famiglie cioè con figli piccoli da 0 a 36 mesi e le utente non domestiche che per la propria attività producano rifiuti come pannolini pediatrici o pannoloni per gli anziani. In questi casi il Comune ha assicurato “un’ampia franchigia”, una quota superiore di rifiuto che si può conferire, sulla base dell’esperienza di altri comuni: il dato ammonterebbe a 3mila litri in più di franchigia (100 conferimenti all’anno in più) per i pannolini e 21.900 per i pannoloni (720 conferimenti all’anno in più)

Va specificato che la tariffa puntuale è entrata in vigore il 1 gennaio scorso, ma il numero di aperture che sarà approvato in Consiglio inizierà a essere conteggiato dal 1° gennaio 2026: a inizio 2027 dunque arriverà alle famiglie un conguaglio che terrà conto di quanti rifiuti indifferenziati sono stati conferiti e se ci sono stati degli sforamenti.

Ma come si determina l’ammontare della tariffa? La quota fissa della tariffa tiene conto del numero di componenti e dei metri quadri dell’abitazione oltre che dei costi per i servizi di pulizia della città. La quota variabile invece include i conferimenti in più rispetto alle soglie stabilite.