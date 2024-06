Fiorano, vigili del fuoco domano incendio in un’azienda

Modena, 05 giugno 2024 – Vigili del fuoco in azione da mezzanotte alle due del mattino a Fiorano in via Monelli, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’azienda che si occupa di packaging industriale. Giunta sul posto, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo ha appurato come effettivamente stessero bruciando imballaggi e olio per stampa all’intero della struttura. Con il supporto di altre tre squadre, di cinque automezzi e del tecnico reperibile, l’incendio è stato controllato evitando che si propagasse anche alle imprese nelle vicinanze. Le fiamme sono state completamente domate intorno alle 22.