Modena, guida Tir con la patente revocata da 6 anni

La Polizia locale di Sassuolo

Sassuolo (Modena), 14 febbraio 2023 – Tre persone denunciate per guida senza patente: sono stati numerosi gli interventi negli ultimi giorni da parte delle pattuglie del Nucleo Sicurezza e Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Sassuolo, impegnata prevalentemente nel controllo dei mezzi pesanti.

Nei giorni scorsi una pattuglia, impegnata in un controllo in via Emilia Romagna, dopo aver intimato l’alt al conducente di un autoarticolato ha accertato che, lo stesso, era privo di patente di guida da circa 6 anni, poiché revocata; inoltre il veicolo condotto presentava svariate irregolarità tali da non poter circolare in condizioni di sicurezza. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “reiterazione nella guida senza patente”, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni al codice stradale.

Pochi giorni dopo, durante un controllo sulla Circonvallazione con l’ausilio di apparecchiatura “TargaSystem”; oltre a svariati veicoli senza assicurazione e revisione, la Polizia Locale ha fermato il conducente di un veicolo che circolava nonostante il precedente sequestro per mancanza dell’assicurazione; al conducente, oltre alle sanzioni pecuniarie, è stata ritirata la patente di guida per la sospensione e il veicolo è stato nuovamente sequestrato per la definitiva confisca.

Venerdì scorso, infine, la pattuglia del Nucleo Sicurezza e Infortunistica Stradale impegnata in un controllo di polizia stradale, ha intimato l’alt al conducente di un autocarro che, proveniente da Fiorano Modenese, percorreva via Circonvallazione Nord-Est con direzione di marcia verso Pontenuovo.

Il conducente, di nazionalità straniera, ha esibito una carta di identità italiana e una patente rilasciata dallo Stato della Polonia. Da controlli approfonditi, è emerso che la patente era falsa e che lo stesso era residente da svariati anni nella provincia di Modena. Pertanto, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per guida senza patente, ed il veicolo veniva messo sotto fermo amministrativo.