Il ministro Sangiuliano firma il ‘Piano città’ degli immobili: “Priorità sia il recupero degli edifici”

Modena, 13 marzo 2024 – “Ho sempre pensato che sia un errore consumare suolo con nuovi edifici se prima non recuperi quello che hai già, e c’è tanto in tutte le città italiane: tanti edifici che sono stati dismessi tra caserme e conventi. Prima abbiamo il dovere di recuperare tutto ciò, poi eventualmente ci poniamo il problema di costruire del nuovo. Il suolo è valore importante che noi dobbiamo preservare per le prossime generazioni”. Con queste parole il ministro alla Cultura Gennaro San Giuliano oggi a Modena ha commentato la sottoscrizione del Piano città degli immobili pubblici proposto dall’Agenzia del demanio per alcuni edifici di interesse culturale e sottoscritto anche dal Comune di Modena e dal ministero della Cultura stesso. “Questo è un esempio virtuoso di collaborazione delle istituzioni che si mettono attorno ad un progetto comune e, fatemelo sottolineare, soprattutto un progetto culturale. La cultura merita di essere spalmata e declinata su tutti i territori d’Italia – prosegue il ministro -. Mentre altre prestigiose nazioni in Europa hanno al massimo una o due città iconiche di riferimento, noi abbiamo almeno 40-50 città, ciascuna delle quale è uno scrigno di bellezza, cultura, di testimonianza e anche di tradizioni. La cultura non è solo la materialità di un quadro, ma anche immaterialità che si tramanda di generazione in generazione. Noi dobbiamo avere il coraggio di esaltare tutto ciò, per due motivi: innanzitutto – dice Sangiuliano a Modena - perché miglioriamo la qualità della vita delle persone. Oggi è aumentata tantissimo la domanda di cultura soprattutto fra i giovani: teatri, concerti, una bella mostra. Poi perché tutta questa cultura migliora l’offerta turistica, anche qui noi stiamo facendo uno sforzo come ministero, insieme al ministro del turismo, affinché il turismo possa declinarsi su tutto il territorio nazionale e non soltanto in alcuni posti che poi diventano sovraffollati in alcune stagioni dell’anno”. In questo senso, prosegue il ministro, “ci sono tante città, come Modena ad esempio, che hanno tanto da offrire. Oggi poniamo un tassello importante”.