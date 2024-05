La ceramica in sciopero. I sindacati: “Adesione altissima”

Modena, 14 maggio 2024 – "Altissima adesione" allo sciopero di oggi proclamato dai sindacati della ceramica nel distretto di Sassuolo, segnalano i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, che lottano per rinnovare il contratto scaduto e rilanciare il potere d'acquisto dei lavoratori. Le sigle parlano di "adesione media del 90% e punte del 100% in diverse importanti aziende del comprensorio" ceramico sassolese. "Altamente partecipata anche la manifestazione a Sassuolo di stamattina, con un corteo di 2.000 partecipanti", che si è snodato nella zona industriale terminando poi con un presidio alla sede di Confindustria Ceramica. "I lavoratori e le lavoratrici del comparto – evidenziano i sindacati - vengono da anni di pesanti sacrifici, affrontati con responsabilità esemplare e contribuendo a sostenere il ceramico nei momenti durissimi della pandemia e della carenza di materie prime conseguente allo scoppio della guerra ad est. Per contro, il mondo industriale ceramico ha potuto realizzare record su record di fatturato. Oggi non può trincerarsi dietro ad una contrazione delle vendite per impedire che l'equità salariale faccia il suo corso. La risposta dei lavoratori e delle lavoratrici è stata netta, chiara e forte come non si vedeva da più di 20 anni".