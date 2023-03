Meteo Modena, neve oggi in Appennino: disagi e due bus bloccati

Spartineve oggi a Pievepelago

Modena, 1 marzo 2023 – La neve, come da previsioni meteo, è ripresa stamattina a cadere intensa sulla zona collinare (sopra i 200 metri) e montana modenese. A mezzogiorno a Sestola, Frassinoro, Pievepelago e Fiumalbo i livelli di neve fresca oscillavano dai 10 ai 20 centimetri di coltre depositata su quella caduta domenica.

Nei paesi quindi ora vi sono livelli oltre i 50 cm, mentre in quota – sulle piste del Cimone ad esempio- si superano già i 130 centimetri. Molte le segnalazioni di auto in difficoltà che per proseguire hanno dovuto montare le catene da neve.

Obbligo di catene già in vigore per tutti i mezzi pesanti. Due le segnalazioni di bus bloccati a bordo strada: uno di linea proveniente da Pavullo fermatosi a Barigazzo martedì sera, ed uno turistico stamattina sulla strada per la stazione sciistica delle Polle che è stata temporaneamente chiusa al transito dagli agenti del Corpo Unico Polizia Municipale del Frignano.

Tratti ghiacciati un po’ ovunque, col termometro che è rimasto sottozero tutta la mattina, col picco di meno 8 gradi sulla vetta del Cimone. La neve è prevista in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio.